El deseo de Zverev para Rafa Nadal: "Espero que pueda hacer algo más de historia en Roland Garros"

A nadie le gusta ganar cuando un compañero se lesiona. La cara de Rafael Nadal lo decía todo en la Philippe Chatrier después de ver cómo Alexander Zverev dejaba la pista central de Roland Garros en silla de ruedas. El tenista español se mostró muy afectado por la lesión en el tobillo de su rival, mientras que el alemán quiso mostrar después un mensaje de apoyo hacia Rafa.

A través de las redes sociales, Sascha ha llegado a su público. Por el momento, todavía no hay parte médico confirmado. El propio tenista germano lo ha confirmado: los médicos siguen evaluando su estado. Él mismo ha asegurado que en el momento que se sepa algo concreto, lo dirá.

Además, no se ha olvidado de "felicitar a Rafa" por su "logro increíble". Este domingo, Nadal puede ganar su decimocuarto Roland Garros. Es decir, su 22º título del Grand Slam. Historia viva del tenis y del deporte, tanto español como internacional. De ahí que Zverev haya afirmado que ojalá el de Manacor "pueda llegar hasta el final y hacer algo más de historia".

"Hola, chicos. Hoy viví un momento delicado para mí en la pista. Estaba siendo un partido fantástico, pero ocurrió lo que pasó. Parece que tengo una lesión muy seria. Los doctores todavía la están evaluando. Cuando tenga más noticias las compartiré", ha comenzado diciendo Sascha.

"Quiero felicitar a Rafa, obviamente. Es un logro increíble, una decimocuarta final y espero que pueda llegar hasta el final y hacer algo más de historia. Yo os mantendré informados con mi estado", ha dicho Zverev en el mensaje publicado en sus redes sociales y en las de Roland Garros.

Nadal, afectado

Después de pasar a la final, donde se verá las caras con Kasper Ruud, Rafa Nadal no ocultó que le había afectado la lesión de Sascha Zverev: "Es un sueño estar en la final, pero no quería estar de esta manera. Soy humano y lo siento por él". Por otro lado, no obvió que preferiría perder esta próxima final de Roland Garros si con ello pudiese volver a tener su pie bien.

"Prefiero perder la final y tener un pie nuevo que me permita ser más feliz en mi día a día. Ganar es bonito y te llena de alegría momentánea. Pero la vida continúa y es lo más importante. Yo tengo una vida por delante y me gustaría hacer deporte amateur con mis amigos y esto ahora mismo es una incógnita", aseguró el hombre con más Grand Slams de toda la historia del tenis.

[Más información: Una joven irrumpe en el Ruud - Cilic de Roland Garros y se encadena a la red en señal de protesta]

Sigue los temas que te interesan