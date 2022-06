Rafa Nadal: "Prefiero perder la final y tener un pie nuevo que me permita ser más feliz cada día"

Rafa Nadal está en la final de Roland Garros. El balear peleará por el que podría ser su título número 14 del Grand Slam parisino. También supondría su gran título número 22 de su palmarés, abriendo más hueco con Novak Djokovic y Roger Federer. Sin embargo, la forma en la que se ha producido este pase ha dejado un sabor muy amargo a todos los asistentes en la Philippe Chatrier.

La lesión de Alexander Zverev tras una terrible torcedura de tobillo en un mal apoyo de su pie derecho ha dejado un final muy desagradable. El jugador alemán se fue al suelo al instante entre gritos de dolor. Fue retirado en silla de ruedas y tras recibir la primera revisión de los médicos, se confirmó su adiós al choque. El germano salió a la pista de nuevo en muletas y acompañado de Rafa Nadal, quien estuvo a su lado en todo momento, dándole apoyo moral e incluso ayudándole con sus cosas.

Nadal se mostró muy dolido por el trágico desenlace que tuvo su rival y así lo transmitió tras el choque: "Es un sueño estar en la final, pero no quería estar de esta manera. Soy humano y lo siento por él". La deportividad mostrada con el alemán ha sido aplaudida por todo el universo del tenis y es que los gestos que ha tenido con su rival han sido una clara muestra de grandeza.

Rafa Nadal consuela a Alexander Zverev. REUTERS

Además de la mala anécdota vivida con la lesión de Zverev, Rafa también valora su situación personal y esa grave lesión en el pie que le tiene preocupado tanto a él como a su entorno: "Prefiero perder la final y tener un pie nuevo que me permita ser más feliz en mi día a día. Ganar es bonito y te llena de alegría momentánea. Pero la vida continúa y es lo más importante. Yo tengo una vida por delante y me gustaría hacer deporte amateur con mis amigos y esto ahora mismo es una incógnita".

Análisis del partido

El balear ha analizado cómo ha sido uno de los encuentros más complicados que ha tenido en este torneo debido a las condiciones climatológicas adversas por la lluvia y la pista totalmente cubierta: "Han sido las condiciones más lentas porque estaba muy húmedo. Además estaba la cubierta y era difícil crear efectos con la bola. Ha sido un milagro el primer set que he ganado, pero he estado todo el tiempo luchando. He sufrido con la humedad, pero creo que él también".

Nadal ha pasado un auténtico calvario en los últimos meses y valora mucho este pase a la final: "He hecho todo para darme una oportunidad de estar donde estoy y de estar en la final de Roland Garros. Es un sueño hecho realidad que vale todos los sacrificios".

"Hay que ser realistas y asumo mis limitaciones actuales. Llevo tres meses que no he entrenado para aguantar según qué cosas. Me he mantenido en el partido como he podido, pero es cierto que estaba en mejor posición al final del set. Tenía más energía que durante un rato, que se me había ido. Estar en una final es increíble y un éxito importante. Significa muchísimo estar en la final".

