Así fue la lesión que provocó la retirada de Zverev ante Rafa Nadal en Roland Garros

Final amargo para Alexander Zverev en la tierra de París. El tenista alemán tuvo que retirarse en las semifinales de Roland Garros frente a Rafa Nadal tras lesionarse de su tobillo derecho justo cuando el tenista español conseguía empatar (6-6) el segundo set.

La jugada en la que Zverev cayó lesionado se produjo con 7-6, 5-6 y 40-30 para Nadal. Tras un intercambio de golpes, Nadal conectó una derecha cruzada que respondió Zverev con un revés al centro de la pista, una posición desde la que Nadal lanzó una nueva derecha a la otra esquina, obligando a Zverev a correr hasta el otro lado de la pista. En ese momento, al golpear la bola con su raqueta se desequilibró y se torció el tobillo derecho cayendo al suelo al instante. Los gritos de dolor del alemán presagiaban que no podría seguir.

Después de concretarse la lesión, el germano salió con dos muletas a la pista y recibió la ovación del público parisino a la vez que notificó al árbitro su retirada. Ya en la entrevista postpartido Nadal tuvo unas palabras de cariño para su rival, asegurando que estaba "muy triste" por su lesión.

De este modo Rafa Nadal jugará la final el domingo frente al vencedor del Cilic-Ruud y peleará por levantar su decimocuarto Roland Garros, lo que supondría su 22º Grand Slam.

Hasta el momento, las 13 finales que ha jugado Nadal del torneo parisino se han contado por victorias, mientras que Zverev tendrá que esperar para levantar su primer Grand Slam. Precisamente en las últimas semanas había sido Nadal el que había sembrado la duda sobre su futuro debido a las numerosas lesiones que arrastra durante toda su carrera.

Los dolores de su pie izquierdo pudieron con él en Roma, pero no impidieron que al llegar a París haya aguantado, venciendo incluso a Djokovic en cuartos de final. El propio tenista serbio reconoció la capacidad de recuperación del mallorquín: "Es capaz de, pocos días después de estar lesionado y apenas poder caminar, volver al cien por cien a nivel físico".

Rafa Nadal abraza a Alexander Zverev. REUTERS

Nadal, en cambio, fue menos tajante: "Tengo lo que tengo en el pie y si no encontramos una solución es difícil para mí". De hecho Rafa resaltó la actitud del respetable de París en su partido contra Djokovic: "El público lleva teniendo un comportamiento asombroso desde el comienzo del torneo. Probablemente sabe que no voy a estar muchas aquí muchas más veces. Ha sido una noche inolvidable".

"Hablaré cuando el torneo acabe. No sé qué pasará después del torneo, pero aquí hemos venido a dejarlo todo. Ahora mismo no es momento de muchas explicaciones. Tengo lo que tengo en el pie y de momento nada puede mejorarlo. Buscaremos soluciones, pero de momento no las hay", concluyó ante de afrontar las semifinales contra Zverev.

El propio Zverev ya avisó antes de Roland Garros sobre la capacidad de Nadal tras su lesión en las costillas: "Es gracioso porque lo vimos entrenar, y de repente su derecha es 30 kilómetros más rápida. Sus pies se desplazan más ligeros. Hay algo en esta pista que le hace jugar un 30% mejor sólo por estar en ella".

