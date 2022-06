Tom Dumoulin anuncia su retirada definitiva del ciclismo: adiós al relevo frustrado de Induráin

Malas noticias en el mundo del ciclismo. Tom Dumoulin ha anunciado su adiós definitivo al profesionalismo. El ciclista neerlandés del Jumbo-Visma ha decidido colgar la bicicleta de manera definitiva después de atravesar una última etapa de su carrera realmente complicada. El corredor de Países Bajos ya había dejado el pelotón internacional de manera indefinida hace un tiempo, pero decidió volver al considerarse ya recuperado.

Este 2022 se había marcado intentar volver a su mejor nivel, ese que le llevó a ganar el Giro de Italia en el año 2017. En la carrera italiana es donde ha exhibido sus mejores prestaciones a lo largo de su trayectoria y por eso volvió a elegir la corsa rosa para intentar demostrar a toda la afición, y a su propio equipo, que podía regresar a lo más alto, siendo de nuevo uno de los mejores vueltómanos del pelotón.

Pero no fue así y a las primeras de cambio, Tom Dumoulin flaqueó. Tras una muy buena contrarreloj en la segunda etapa, marcó el tercer mejor crono, se quedó fuera de la pelea en la primera etapa de montaña con final en el Etna. Ahí sus piernas dictaron sentencia y le marcaron que estaba fuera de la lucha por la general. Al contrario que otros corredores como Vincenzo Nibali o Simon Yates, no pudo recuperar ni un gramo de su fuerza ni de su calidad para dejarse ver o ganar al menos una etapa.

Tom Dumoulin durante una contrarreloj con el Jumbo-Visma Europa Press

Sus mejores momentos en el Giro de Italia llegaron al meterse en fugas, aprovechando su clase para trabajar en favor de algunos compañeros como Koen Bowman, quien se terminó llevando la clasificación de la montaña. Finalmente, la 'Mariposa de Maastricht' tuvo que decir adiós a su participación en la carrera italiana al no poder aguantar el ritmo del pelotón. No solo no estaba para competir con los mejores, llegó como jefe de filas de la formación buscando la general, sino que no estaba ni siquiera para aguantar un nivel medio.

El desgarrador adiós de Tom

Ahora, unos días después de la conclusión de una carrera que ha sido ganada por Jai Hindley, Tom Dumoulin ha anunciado que se retirará a final de esta temporada de manera definitiva: "He decidido que 2022 será mi último año como ciclista. Muchas veces, y especialmente este año, ha sido un camino frustrante en el que mi cuerpo se ha sentido muy cansado, y todavía se siente cansado. En cuanto aumenta la carga en los entrenamientos o las carreras sufro fatiga, dolores y lesiones en lugar de mejorar mi rendimiento".

Dumoulin ha explicado cómo afrontará estos últimos meses: "Con mucha paciencia y enfocando mi entrenamiento con cautela estoy convencido de que podría recuperar todo mi potencial sobre la bicicleta. Pero esto sería emprender un largo camino sin garantía de que ocurra. Ahora el equipo y yo estamos pensando un plan para conseguir lo mejor en estos últimos meses como profesional. Especialmente estoy pensando en el Campeonato del Mundo de Australia, donde espero sacar lo mejor de mí una vez más en la prueba contrarreloj".

Tom Dumoulin tras una prueba contrarreloj con Jumbo-Visma Reuters

Sobre los pasos que va a dar después de colgar la bicicleta, Tom no ha revelado aún nada, pero asegura que no se quiere alejar de su pasión: "Realmente no lo quiero saber en este momento. Pero sé que mi amor por la bicicleta me mantendrá conectado con el mundo del ciclismo de una u otra manera. Me siento feliz y agradecido, y ahora miro hacia atrás en mi carrera con mucho orgullo".

"El ciclismo me requirió muchas veces sangre, sudor y lágrimas, pero principalmente fue hermoso y no me lo hubiera querido perder por nada del mundo". Dumoulin se retira con 31 años tras una carrera llena de luces y sombras. Se marcha con 22 triunfos, un Giro de Italia, un segundo puesto en la corsa rosa y en el Tour de Francia, ambos en 2018, dos medallas olímpicas en las pruebas de contrarreloj y un campeonato del mundo de la especialidad. Además, ha conseguido levantar los brazos en las tres grandes.

La pesadilla de Dumoulin

Dumoulin lleva mucho tiempo alejado de su mejor nivel. Sin embargo, sus peores momentos llegaron en 2021 cuando decidió retirarse del pelotón internacional de manera indefinida. Tras pasar por las manos de los médicos y sufrir una crisis mental a raíz de una lesión de rodilla, decidió volver al ciclismo para intentar formar junto Primoz Roglic una dupla que metiera miedo al resto de grandes nombres.

Finalmente, el proyecto galáctico del Jumbo-Visma y su dúo de magníficos ha terminado fracasando con la retirada del neerlandés. Otro grande que deja la bicicleta en este 2022 como Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, Richie Porte o Philippe Gilbert.

