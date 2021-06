Djokovic: "Incluso me gustó el hecho de perder los dos primeros sets"

Novak Djokovic accedió a los cuartos de final de Roland Garros después de levantar dos sets ante Lorenzo Musetti. El tenista de la Toscana acabó retirándose por unos problemas musculares y así el número 1 de la ATP pasa de ronda. Después del partido habló ante los medios sobre las sensaciones que ha tenido durante el encuentro ante el italiano.

'Nole' ha señalado, en la rueda de prensa posterior al partido de octavos, que incluso le gustó ir por debajo en el marcador por la tensión competitiva: "En realidad, me sentí más nervioso cuando estaba comenzando el partido que cuando iba dos sets abajo. Para ser honesto, incluso me gustó el hecho de perder los dos primeros sets, porque jugué bajo cierto tipo de tensión y no pude realizar mis tiros, demasiados errores no forzados. Simplemente, no lograba sentirme bien en los primeros sets. Mucho mérito suyo por jugar bien en momentos importantes".

Para el serbio, el partido dio un giro de 180 grados después de tener que salir a cambiarse luego de perder también la segunda manga: "Después de perder el segundo set y salir a cambiarme y regresar a la cancha, me sentí diferente. Era un jugador diferente. Empecé a tener mejores sensaciones en mis tiros y a tener más confianza. También disminuí la cantidad de errores".

Novak Djokovic en Roland Garros Reuters

"Empecé a jugar de la forma en que se suponía que debía jugar al principio. Entonces, hacia el final del tercero y al comienzo del cuarto, vi que él estaba luchando físicamente. Obviamente eso me dio aún más motivación, supongo, para tratar de aplicar más presión sobre él y acabar con él. Ese fue el caso", ha continuado 'Nole'.

Problemas de Musetti

En cuanto a los problemas físicos de Musseti, Djokovic ha señalado que "es una lástima" porque para "un jugador tan joven como él" estar dos sets arriba en la Phillipe Chatrier durante "su primera cuarta ronda" era un momento para recordar, pero que "no pudo mantener físicamente el nivel, al menos para darse la oportunidad de ganar este partido, porque él estaba dominando en los dos primeros sets".

Djokovic, por otra parte, ha destacado que su "experiencia" jugando hasta el quinto set le ha ayudado en esta ocasión: "Ya dije que me gusta jugar contra chicos jóvenes al mejor de cinco sets, porque siento que incluso si están liderando un set o dos a cero como fue el caso hoy, todavía confío en mis posibilidades, porque siento que estoy en buena forma física y sé cómo desgastar a mi oponente".

Musetti ejecuta un revés cortado contra Djokovic en Roland Garros Reuters

"Y he ganado la mayoría de los cinco sets que he jugado en este torneo y en mi carrera, así que creo que esa experiencia ayuda. Pero, repito, es una lástima que termine el partido de la forma en que se terminó, con la retirada. Obviamente, él estaba luchando físicamente, probablemente desde el comienzo del cuarto set", ha continuado el serbio.

Para acabar sobre su rival, Djokovic le dedicó unos cuantos piropos: "Musetti definitivamente tiene todas las cualidades en su tenis, en su juego sobre arcilla en particular, pero también en otras superficies para ser un jugador de élite. Le deseo todo lo mejor".

"Es un Es un chico agradable. Ahora nos conocemos bien. Entrenamos bastante y ahora jugamos por primera vez. Realmente le deseo todo lo mejor. Creo que, si sigue así, definitivamente está en el camino correcto para convertirse en un jugador de primer nivel algún día", ha asegurado.

Berrettini, próximo rival

Para finalizar, 'Nole' también ha hablado sobre su siguiente rival: Matteo Berrettini. "Otro chico italiano, estoy seguro de que también será un bonito partido. Un gran servicio y una gran derecha. Dos grandes armas. Está en forma. Terminó el año muy fuerte y también comenzó este año fuerte, venciendo a Dominic Thiem en Australia, jugando muy bien la ATP Cup y llegando a la final con Italia", ha señalado.

"Tiene mucha potencia de fuego en su juego y una dejada bastante buena. Además, es muy agresivo. Con su gran servicio tiene muchas más bolas fáciles en el medio de la cancha que puede penetrar a través de la derecha o puede lanzar un tiro. Es muy bueno en la red. Es un jugador Top 10 durante los últimos años. Y ahora mismo, los cuartos de final de un Slam, ya sabes, debes estar en tu mejor nivel para tener la oportunidad de ganar", ha sentenciado Djokovic.

[Más información: Djokovic levanta dos sets y pasa a cuartos de Roland Garros ante un Musetti que se retiró por lesión]