Djokovic suelta la bomba: "Me estoy planteando no ir a los Juegos Olímpicos"

Novak Djokovic está afrontando una temporada realmente complicada y extraña. Por primera vez en muchas temporadas, el número 1 del mundo no está exhibiendo ese nivel arrollador que asusta a todos sus rivales. Aún así, ha dejado fogonazos de su gran talento. Por si esto fuera poco, ha ganado el único Grand Slam que se ha puesto en juego.

Han pasado ya muchos meses desde su victoria en Australia. También ha pasado alguna polémica como su bajón en el rendimiento, sus torneos en Serbia y alguna declaración un tanto sonada en relación a las vacunas y a su presencia en los Juegos Olímpicos, tema que sigue barajando y al que sigue dando vueltas.

Djokovic tiene en mente pelear por el oro este verano en Tokio, uno de los pocos hitos tenísticos que le faltan. De momento, solo ha conseguido una medalla de bronce, la ganada en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008, edición en la que Rafael Nadal sumó su oro en individuales. Desde entonces, los Juegos han tenido un dominador, Andy Murray, que se llevó el dorado tanto en Londres 2012 como en Río de Janeiro 2016.

Novak Djokovic sale a la pista para jugar la final Reuters

Por esa razón, le hace mucha ilusión participar en la cita olímpica y representar a su país con la posibilidad de colgarse al cuello el preciado metal. Sin embargo, tal y como ha reiterado desde París, no lo hará a cualquier precio. Djokovic está poniendo muchas condiciones a su participación en los próximos Juegos Olímpicos y una de ellas es la presencia de público, un hecho diferencial para él.

"De momento, tengo pensado participar. De hecho, me hacen mucha ilusión. Tengo entendido que habrá entre un 20 y un 30 por ciento de seguidores y que sólo serán japoneses. En el caso de que se disputen sin aficionados, me plantearía si ir o no".

Es difícil pensar en unos Juegos Olímpicos sin el número 1 del tenis mundial, gran favorito a pelear por las medallas, pero el serbio ya ha dejado en más de una ocasión su participación en el aire y será cuando se acerque el momento de decidir cuando tome definitivamente uno de los caminos.

Nadal y la noche

Ya más centrado en su participación en Roland Garros, valoró positivamente el hecho de participar en el torneo en el turno de noche: "Tengo un buen récord de victorias cuando juego de noche. Lo único que no me gusta es que no va a haber gente por el toque de queda en París. Espero ganar para reencontrarme con el púbico en la siguiente ronda". 'Nole' de nuevo dándole gran importancia a los aficionados y es que ahora que el público ha vuelto a las gradas, volver a desprender de él es complicado.

Rafa Nadal y Novak Djokovic se saludan tras la final del Masters de Roma 2021 Reuters

Por último, el tenista serbio habló sobre un posible cruce con Rafa Nadal, el cual se produciría en las semifinales del torneo si los dos tenistas consiguen llegar hasta dicho partido. Su último precedente fue una derrota ante el español en el Master 1000 de Roma en un partido muy igualado y que pudo caer para cualquier lado.

Djokovic ha reconocido que de medirse de nuevo a Nadal, su papel sería más parecido a lo vivido en Roma que a su derrota en la final del año pasado: "Rafa siempre saca su mejor tenis en cualquier superficie, pero aquí aún más. Lo que es seguro es que, si nos volvemos a encontrar, mi nivel será más parecido al de la final de Roma que el que ofrecí en la última final de Roland Garros". Habrá que ver qué versión ofrece el serbio y si consigue sumar su segundo grande de la temporada.

