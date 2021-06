Rafa Nadal aleja su retirada del tenis: las opciones de seguir hasta los 40 años

Rafael Nadal sueña con estar cinco años más dando guerra en el tenis de élite. El balear, que superó a Gasquet en la segunda ronda de Roland Garros, celebró sus 35 primaveras de la mejor manera. Triunfo cómodo, avance en la tierra batida y muy buenas sensaciones tras un encuentro en el que apenas tuvo problemas. Una serie de condiciones que, si se mantiene en el tiempo, harán que Nadal siga en lo más alto hasta sus 40 años.

El español, en rueda de prensa, reconoció que aún no se ha puesto ninguna fecha de retirada como profesional. Nadal vive el presente, pero sabe que si el físico le respeta en el futuro, y si su ilusión sigue estando en jugar al tenis, intentará aguantar hasta dicha edad. Una cifra a la que, por ejemplo, aspira a llegar un mito del deporte y amigo íntimo de Nadal como es Roger Federer, que los cumplirá el próximo mes de agosto.

"No me hace mucha ilusión cumplir 35, hubiera preferido tener 34", aseguró entre risas Rafa Nadal tras eliminar al francés Gasquet. Sin embargo, entre bromas, el balear mostró sus verdaderas intenciones. "Si me lo paso bien y el cuerpo me lo permite no tengo fecha para la retirada". Un detalle importante, pues aún no ha pensado en cuándo debe dar un paso atrás para no forzarse.

Nadal recordó que "es verdad que cuando tenía 25 jamás" llegó a pensar que iba a estar jugando al nivel actual con los 35 años cumplidos en la tierra batida de París. Y por eso ve "difícil llegar a los 40", pero si él se siente "feliz" con la raqueta y, sobre todo, si tiene "salud", sabe qué debe hacer: "Seguiré".

La duda de los Juegos

Rafa Nadal ha aprendido a ir ajustándose al calendario y a su físico. Y es que es un hecho que el tenista balear no ha vivido tiempos sencillos en lo que a lesiones se refiere. Este 2021, cabe recordar, tuvo que perderse diversos torneos como el de Acapulco por problemas en su espalda. Unas molestias que Nadal ha ido controlando y que, pese a obligarle a ausentarse en diferentes citas, no le han impedido participar en los torneos que Nadal considera primordiales.

Jugar en Roma o Roland Garros no podía estar en duda. Y tampoco hacer lo propio en un emblema del tenis veraniego como es Wimbledon. Citas para las que Rafa espera estar en el mejor nivel y que, sin embargo, pueden acabar llevándose a renunciar a los Juegos Olímpicos. El de Manacor dio la sorpresa hace unas semanas al anunciar que su presencia en Tokio aún no estaba confirmada. Y sigue sin estarlo, pues será el físico y sus aspiraciones en el calendario las que marquen la decisión final.

[Más información - Djokovic suelta la bomba: "Me estoy planteando no ir a los Juegos Olímpicos"]