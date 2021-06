El Bahrain Victorious recibe fuertes acusaciones de dopaje: "Es una absoluta vergüenza"

Aunque cada vez menos gracias al trabajo de ciclistas, equipos y autoridades, la sombra del dopaje sigue planeando sobre el ciclismo. Antes era muy frecuente señalar a aquellos que sobresalían del resto con el dedo acusatorio de las sustancias ilegales porque en muchas ocasiones terminaba siendo cierto.

Sin embargo, ese tipo de polémicas parecían cosas del pasado hasta que el Bahrain Victorious se ha visto envuelto por las dudas y las sospechas que han generado una serie de acusaciones salidas desde el pelotón internacional de máximo nivel y que han sido recogidas en Francia.

El equipo en el que militan Mikel Landa, Pello Bilbao o Rafa Valls ha tenido que salir al paso de estas fuertes acusaciones para desmentir su vinculación con el dopaje después de que sus recientes exhibiciones tanto en el Giro de Italia como en el Criterium del Dauphiné hayan sorprendido a más de uno.

Mikel Landa, en una prueba contrarreloj EFE

Lo cierto es que han sido dos resultados muy inesperados tanto el segundo puesto de Damiano Caruso en la 'Corsa rosa' como el título de mejor escalador del Dauphiné que se ha labrado por Mark Padun por delante de los grandes aspirantes a la general. Por ello, en el equipo naranja han recibido unas acusaciones muy potentes ante las que han tenido que salir al paso.

Fuertes acusaciones

Estos feos comentarios, además, han sido emitidos de forma anónima y sacados a la luz por el diario galo Le Parisien. "Es una absoluta vergüenza. "¿Cómo voy a acercarme a los patrocinadores y decirles que no hay más dopaje cuando veamos esto? Es crudo. El equipo de Bahréin se está volviendo cada vez más escandaloso. Ya su Giro era deprimente, con el italiano Damiano Caruso o el esloveno Jan Tratnik, quien sorprendió a todos en las subidas".

Con esta dureza se empleaba un director de equipo que no ha querido ni revelar su identidad ni tampoco el equipo al que pertenece, pero no ha sido el único, ya que este medio galo ha revelado más comentarios de este tipo y más acusaciones tras el buen nivel exhibido en el reciente Criterium del Dauphiné que acaba de terminar y en el que Sonny Colbrelli y Mark Padun han sido los grandes agitadores junto a Richie Porte y Alejandro Valverde.

Mark Padun gana la etapa reina del Dauphiné Reuters

Un miembro de un equipo francés, que no ha revelado tampoco ni su identidad ni su cargo, dejaba la siguiente insinuación: Todos nos sentimos como idiotas. Que el tipo hace un atraco en La Plagne, ¿por qué no? Pero no tiene la decencia de esconderse un poco al día siguiente. Hay una sensación de impunidad que nos recuerda a los sucios 2000. Pero, obviamente, mientras no tengas pruebas, te quedas callado...". Duras palabras en referencia a las dos victorias de Padun en las dos grandes jornadas de montaña del Dauphine.

Estas impresionantes acusaciones no han caído en saco roto y han recibido la respuesta de Milan Erzen, director del Bahrain Victorious, quien ha querido defender a sus corredores y dar la cara por sus métodos de trabajo y por el buen nombre de los éxitos que han conseguido esta temporada tras años de mucho esfuerzo.

La respuesta de Bahrain

"No puedo comentar sobre nadie y nunca comentaré sobre otros equipos. No me importa lo que un director deportivo tenga que decir. Puede decir lo que quiera. Estamos haciendo nuestro trabajo y hemos invertido en este equipo, en nuestros ciclistas, entrenadores, campos de entrenamiento y nutrición. Todo".

"No sé qué tipo de sospechas hay. Estamos siguiendo el trabajo del año pasado y Rod Ellingworth nos enseñó mucho y puedo estar 110% seguro de que estamos cumpliendo las reglas. No necesito explicarle nada a nadie. Tenemos los mismos controles de dopaje que otros equipos, tal vez más, no lo sé. Y si alguien viene a nosotros para el control de dopaje, siempre estamos abiertos al respecto". Así comenzaba su defensa Erzen en la web especializada Cyclingnews.

Sonny Colbrelli, con el maillot del Team Bahrain Victorious

"Mira a Damiano. Terminó entre los 10 primeros en Grandes Vueltas cuando trabajaba para otra persona. ¿Eso lo convierte en un corredor de mierda? ¿O Sonny Colbrelli, no estaba ganando antes? También Padun, en 2019 ganó carreras contra los mejores. Ha sido un tipo de alto nivel. No necesito comentarios del resto del pelotón".

"Estamos corriendo como los otros equipos. Padun pasó dos días de descanso, pero si se mantiene en el pelotón, no creo que termine dentro del top 10 porque no tiene tanta confianza. Ayer, en lugar de ayudar a Jack Haig, sentimos que ir por la victoria de etapa era más importante".

Además, debido a sus buenos resultados en jornadas parciales y con ciclistas sorprendentes, Erzen dejó a la vista un posible cambio de estrategia para el futuro: "Poner a todo un equipo detrás de un tipo en el Tour de Francia cuando hay tres o cuatro mejores que nosotros, parece estúpido. ¿Por qué haríamos esto? Lo hicimos el año pasado y obtuvimos un cuarto lugar, pero cuarto, quinto o sexto, es totalmente lo mismo. El Tour es importante si estás en el podio, aunque el segundo lugar es el primero en una línea de perdedores. Está bien, el Tour de Francia significa algo si estás segundo, pero no el resto". Seguramente estas palabras no le hayan gustado nada a su líder Mikel Landa.

