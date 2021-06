Chris Froome preocupa al ciclismo: "Espero que no vaya al Tour de Francia, sería una masacre"

Chris Froome no se rinde y quiere volver a disfrutar encima de la bicicleta. El británico, a pesar de los dos últimos años que ha vivido en los que no ha podido volver a ser el mismo tras su grave lesión, no pierde la esperanza de poder ir rápido de nuevo y de volver a estar delante peleando con los mejores en las carreras más importantes del calendario.

Sin embargo, eso es algo que ya solo él espera porque la realidad es que Froome cada vez está más solo y eso es algo que está partiendo el corazón del ciclismo mundial. Diferentes voces del pelotón internacional se han parado a analizar la situación del campeón del Israel Start-Up Nation y todos llegan a la misma conclusión: duele verle en este estado.

Por ello, muchos apuntan a que Froome debería ir pensando en retirarse y abandonar su sueño de intentar ganar el quinto Tour de Francia porque en estos momentos ni siquiera es capaz de terminar etapas con algo de exigencia entre los mejores. Chris se ha convertido en uno más del pelotón que se descuelga en cuanto la carretera ofrece la mínima dificultad.

Froome en la crono del Tour de Romandia 2021 EFE

Muchos están opinando de forma muy rotunda sobre la situación del ciclista británico con la intención de hacerle ver que lo mejor para su grandiosa carrera no es seguir dando pedaladas vacías y sin fundamento que no le van a llevar a ningún éxito y que tampoco le permiten brillar mínimamente aunque sea por objetivos más pequeños.

Además, alguno ha aprovechado para dejar palabras muy duras sobre el momento tan difícil que está atravesando el ciclista inglés y que parece no tener fin. El medio francés Le Parisien recoge unas declaraciones de un director deportivo de un equipo de primer nivel al que no identifica y que se expresa con una dureza extrema.

El pelotón opina

"Froome está quemado y no se da cuenta de que está dañando su image. Espero que no se alinee para el Tour, sería una masacre y un final muy sucio". Estas palabras, que seguramente ya habrán llegado hasta oídos de Froome, pueden hacer mucho daño a una persona que ha salido vencedor de la carrera más difícil e importante del pelotón hasta en cuatro ocasiones. Hubo una época en la que nadie podía con Froome en las carreteras parisinas y ahora, su intención de volver puede ser su peor decisión.

Froome durante su participación en el Tour de Romandia 2021 EFE

Más benévolo con el ciclista del equipo Israel han sido Julien Jurdie, del AG2R-Citröen, que opina que "duele verle luchar así cuando se ha involucrado en esto, y me duele el corazón cuando veo que se queda de los primeros, no creo que haya magia, en el punto de vista de su equipo, veremos si le llevan al Tour".

En una línea muy parecida opinó el escalador del equipo Cofidis Guillaume Martin: "Es un tipo educado y simpático, no es agradable verle en problemas". No parece que sea posible volver a ver al mejor Froome en la carretera ni parece que vaya a regresar en el futuro. Aún así él no pierde la esperanza y se sigue machacando como acaba de hacer en una concentración del altura en el Teide para preparar el Dauphiné y el Tour de Francia.

