Djokovic apoya el silencio de Osaka: "Fue valiente"

Naomi Osaka anunció en sus redes sociales el pasado miércoles que no daría ninguna rueda de prensa durante Roland Garros. Posteriormente, la organización la amenazó con sancionarla por esta razón. La reacción de la japonesa fue retirarse del torneo y también durante una temporada de las pistas. Esta decisión la tomó después de anunciar que sufre depresión y ansiedad. Ha sido la gran protagonista en los primeros días del Grand Slam y Novak Djokovic también ha tomado partido de la polémica.

"Yo la apoyo y creo que fue muy valiente al tomar esa decisión. Lamento mucho que esté pasando por momentos dolorosos y sufriendo mentalmente. No he hablado con ella, pero le deseo todo lo mejor y espero que se recupere. Es una jugadora muy importante para nuestro deporte. Si necesita tomarse un tiempo, reflexionar y recargar energías la respeto plenamente y espero que vuelva más fuerte", explicó Djokovic durante su primera rueda de prensa en el torneo.

En cualquier caso, el serbio apuesta porque los medios sigan siendo igual de importantes. "También ya nos familiarizamos con las entrevistas post partido y muchas veces nos hacen preguntas bastante similares, pero es parte de nuestro deporte y los medios de comunicación son importantes. Naomi, es muy joven y creció obviamente con las redes sociales y la capacidad de hablar a través de sus canales. Puedo entenderla bien y me identifico con ella", argumentó el número uno del mundo.

Djokovic ha ganado presencia en este tipo de decisiones a través de la creación de la PTPA y su opinión es relevante. "Los Grand Slams se están protegiendo a sí mismos y a su propio negocio. Por supuesto que van a seguir las reglas y se asegurarán de que se cumplan. Caso contrario, uno deberá pagar multas y recibir sanciones, algo que no me sorprende y de lo que estamos acostumbrados", esgrimió el tenista serbio que ha optado por una postura muy equitativa.

La PTPA

Sobre las nuevas metas de la organización de los tenistas paralela que creó la temporada pasada, Djokovic hizo un resumen. "Tenemos algunas propuestas sobre la mesa, gente exitosa en negocios y que están detrás de nosotros apoyándonos financieramente y nos dan consejos. Nos están ayudando a crear la estructura y la base de PTPA que será exactamente lo que imaginamos que será, la asociación que representará los derechos de los jugadores de la mejor manera posible", explicó el serbio.

El número uno del mundo no quiere dejar a un lado a la ATP: "Tuvimos algunas conversaciones con ATP, pero hasta que no arreglemos todo, creo que en términos de estructura y legislación de PTPA, no hay razón para extender las conversaciones con ATP por el momento. Tenemos el apoyo del 80% aproximadamente del top500 de los tenistas masculinos". No cabe duda de que va con todo para que esta organización se convierta en la más importante del panorama tenístico para proteger los intereses de los profesionales.

[Más información: El infierno de Naomi Osaka y la depresión: del apoyo de Serena a la polémica de Navratilova]