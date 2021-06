Tras vencer al cáncer, Carla gana perdiendo en Roland Garros

La victoria llegó mucho antes de golpear la primera bola del partido, el simple hecho de saltar a la pista supuso un triunfo mayúsculo e imposible de igualar. Este martes, Carla Suárez regresó a la competición después de superar un linfoma de Hodgkin (un tipo de cáncer) y rozó el triunfo ante Sloane Stephens (6-3, 5-4 y saque), pero acabó derrotada por la estadounidense (6-3, 6-7, 4-6 en 2h24m) en la primera ronda de Roland Garros. A los 32 años, la española jugó por última vez en París para decir adiós a su carrera dentro de la pista, tal y como quería, algo que también tiene previsto hacer en tres citas más del calendario (Wimbledon, los Juegos Olímpicos y el Abierto de los Estados Unidos). Luego, Carla cerrará una etapa fantástica para dedicarse a lo que quiera con todo el merecimiento del mundo porque se lo ha ganado a pulso.

“Estoy muy orgullosa de mí misma y muy feliz de haber tenido la oportunidad de jugar aquí por última vez”, reconoció Suárez. “Estaba muy cansada al final del partido. Sabía que físicamente no estaba mal, pero tres sets han sido demasiados para cómo venía. Me ha dado rabia porque lo he tenido muy cerca, y no deja de ser una derrota. Supongo que con el tiempo lo podré valorar mucho más. He disfrutado, no lo voy a negar”.

El martes 2 de septiembre de 2020, Suárez anunció que iniciaba un tratamiento de quimioterapia durante seis meses para pelear contra el cáncer. En abril de este año, la canaria confirmó que estaba curada e inmediatamente comenzó a prepararse para regresar a la competición lo antes posible. Así, Carla aprovechó para entrenar en la Caja Mágica coincidiendo con el Mutua Madrid Open y reengancharse ligeramente a la dinámica de un circuito tremendamente exigente.

15 meses más tarde (¡15 meses!), después de competir por última vez el 25 de febrero de la temporada pasada (cayó en la segunda ronda del torneo de Doha ante Petra Kvitova), Suárez apareció en la pista Simon Mathieu y se puso a jugar como si no hubiese dejado de hacerlo. Ante Stephens, toda una finalista de Roland Garros (2018), la canaria aprovechó la precipitación de su contraria en el primer parcial (18 errores no forzados) y supo sobreponerse a la reacción de su contraria en el segundo (de 2-4 a 5-4 y saque), aunque no concretó esa oportunidad de abrochar la victoria con su servicio y lo terminó pagando caro.

En la tercera manga, todo igualado, Stephens exibió pulmones para desmarcarse (4-2) y acercarse a la segunda ronda del torneo. Lejos de rendirse, ni broma sacar bandera blanca, Suárez niveló el cruce (4-4) cuando la noche había caído sobre París. Soñó. Rugió. Lo intentó. Y a pesar de ganar un punto más (107 por los 106 de su rival), fue la estadoundiense la que siguió adelante. Esta vez, sin embargo, importó muy poco: tras un esfuerzo formidable en su último partido en Roland Garros, Carla ganó incluso perdiendo.