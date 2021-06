El infierno de Naomi Osaka y la depresión: del apoyo de Serena a la polémica de Navratilova

Naomi Osaka ha sido protagonista sin quererlo en el inicio de Roland Garros. La tenista se negó a hablar con los medios de comunicación y después de que se confirmase que habría sanción cada vez que sucediese algo así, la 2 del mundo ha decidido retirarse del Grand Slam francés.

Fue a través de sus redes sociales donde la tenista anunció su decisión de no hablar durante su estancia en París: "No voy a hacer ninguna rueda de prensa durante Roland Garros. He pensado muchas veces que la gente no tiene consideración con nuestra salud mental. He visto muchos vídeos de deportistas viniéndose abajo en una sala de prensa tras perder un partido, algo que también me ha pasado a mí".

"Eso es como rematar a una persona que se ha caído, y no entiendo las razones que hay detrás de ello. A menudo, se hacen preguntas que llenan de dudas nuestras mentes, y simplemente no voy a someterme a personas que dudan de mí", agregó la japonesa en su comunicado.

Osaka, tras su estreno en Roland Garros. Caroline Blumberg EFE

Desde la organización de Roland Garros anunciaron que las sanciones por no hablar en rueda de prensa podrían ascender hasta los 20.000 dólares. Por su primera ausencia le multaron con 15.000. Pero no ha sido este castigo económico el que ha llevado a Osaka, ganadora de cuatro Grandes, a abandonar París.

Aviso de los Grandes

El Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open emitieron un comunicado avisando de todo lo que podía pasarle a Osaka o a los tenistas que siguiesen esta línea de no comparecer ante los medios de comunicación durante la celebración de un Grand Slam.

"Hemos informado a Naomi que si continúa ignorando sus obligaciones con los medios de comunicación durante el torneo, se expondrá a posibles consecuencias adicionales de la infracción del Código de Conducta", comunicaron desde los cuatro Grandes a la tenista japonesa.

Naomi Osaka, en Roland Garros 2021 Reuters

"Existen reglas para garantizar que todos los jugadores sean tratados exactamente igual. Como deporte, no hay nada más importante que asegurarse de que ningún jugador tenga una ventaja injusta sobre otro, lo que desafortunadamente es el caso en esta situación si un jugador se niega a dedicar tiempo a participar en compromisos con los medios mientras los demás cumplen con sus compromisos", explicaron.

Además, los cuatro torneos del Grand Slam afirmaron que "el equipo de Roland Garros le pidió que reconsiderara su posición e intentó sin éxito hablar con ella para ver cómo estaba y comprender los detalles de su problema". Asegurando, además, que le escribieron "conjuntamente para ofrecerle apoyo", poniendo especial incidencia en "el compromiso con el bienestar de todos los atletas".

Motivos de la retirada

Naomi Osaka volvió a hablar después del terremoto que se había creado a su alrededor para anunciar su adiós al torneo parisino:"Esta no es una situación que yo había imaginado o que tuviese la intención de provocar. Creo que lo mejor para el torneo, el resto de los jugadores y mi propio bienestar es que me retire, para que todos puedan volver al tenis y centrarse en lo que está pasando en París".

Sin embargo, lo más duro estaba por llegar. La jugadora más mediática, la que más ha ganado, sufre depresión y ansiedad. El éxito no siempre va acompañado de la felicidad y en el caso de la número 2 del ranking WTA sucede así. Pero no solo eso, sino que es algo que lleva arrastrando desde que conquistase el US Open en el año 2018.

"Nunca banalizaría con la salud mental o usaría ese término a la ligera. He sufrido largos problemas de depresión desde el US Open de 2018 y me está costando mucho lidiar con ello. Todo el que me conoce sabe que soy introvertida y todo el que me ve en los torneos se habrá dado cuenta de que siempre llevo auriculares, porque me ayuda a lidiar con mi ansiedad social", ha asegurado.

Osaka, durante su primer partido en Roland Garros. Christian Hartmann REUTERS

"Aunque la prensa de tenis siempre ha sido muy buena conmigo -quiero disculparme con los buenos periodistas a los que he podido hacer daño-, no soy una persona a la que le salga de forma natural hablar en público y me genera ansiedad hablar con la prensa. Me pongo muy nerviosa y me estresa intentar dar la mejor respuesta posible", ha continuado Osaka.

La japonesa, de tan solo 23 años, ha señalado que ahora va a tomarse un tiempo después de que tras su corta experiencia esta temporada en Roland Garros hayan reaparecido sus sentimientos de vulnerabilidad y ansiedad: "Voy a tomarme un tiempo fuera de las pistas y cuando sea el momento, quiero hablar con el circuito para discutir formas de hacer las cosas mejor para los jugadores, la prensa y los aficionados".

Tanto la depresión como la ansiedad son dos males que no todos entienden por no ser algo físico que se trate como una lesión cualquiera, pero con los que tienen que lidiar millones de personas en todo el mundo, deportistas y estrellas incluidos. Se estima, sin ir más lejos, que en España un 6,7 por ciento de la población padece ansiedad y otro 6,7 depresión, siendo el porcentaje mayor en mujeres.

Depresión en deportistas

En EL ESPAÑOL hablamos hace un año con el reputado psicólogo Chema Buceta. Y, precisamente, el motivo fue por el anuncio de depresión de otra jovencísima tenista, el fenómeno estadounidense Cori 'Coco' Gauff. "Muchas veces llega el momento de que se crea una expectativa muy grande. De que tienen que ganar y de que tienen que seguir ahí. ¿Y qué pasa? Pues que el deporte profesional es un escenario diferente", nos comentó.

En su caso, la ansiedad se la causa su introversión, no es que no pueda lidiar con la presión de jugar al más alto nivel y de mantenerse en lo más alto, pero sí lo que rodea a esto: el estar en el centro de todos los focos, tener que lidiar con la prensa, con los aficionados...

Lo que Buceta sí nos confirmó es que "los deportistas que triunfan a una edad temprana son muy vulnerables a nivel psicológico". E incluso hay casos en los que los propios deportistas "tienen unos bajones tremendos y les cuesta mucho volver a estar arriba". "El éxito te aísla un poco más, te hace sentirte un poco más solo", aseguró el psicólogo.

Reacciones

El anuncio de Osaka no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, el propio Andrés Iniesta le ha mostrado su apoyo a través de sus redes sociales. Y es que hay que recordar que el de Fuentealbilla también ha reconocido que sufrió depresión a lo largo de su carrera.

También fuera del tenis se han manifestado desde Coco Gauff con un "mantente fuerte, admiro tu vulnerabilidad" a la gimnasta olímpica Laurie Hernandez, quien escribió: "Aunque no debería ser así, estoy orgullosa de ti por poner los pies en el suelo. La salud mental es importante y siempre debe ser lo primero".

Incluso la top model Naomi Campbell ha querido apoyar a Osaka en este complicado momento para ella: "Cuídate y sé amable y amable contigo misma, tu salud es lo primero. Amable y valiente para que lo compartas con el mundo. Estás en mis pensamientos y oraciones".

Aunque si hay un alegato que han aplaudido los aficionados, ese es el de Serena Williams: "Lo siento por Naomi. No todos somos iguales, yo soy gorda, otras personas son delgadas. Todos son diferentes y todos manejan las cosas de manera diferente. Solo tienes que dejar que lo maneje de la manera que quiera y de la mejor manera que ella piense. Ella puede. Eso es lo único que puedo decir: creo que está haciendo lo mejor que puede".

Serena Williams, en Roland Garros 2021 Reuters

Aunque no todas las reacciones han sido positivas. En la otra cara de la moneda se sitúa la mítica Martina Navratilova. Esta escribió un mensaje que poco más tarde borraría por la polémica que se había formado en torno a él: "Felicitaciones a Naomi Osaka por preocuparse tanto por los otros jugadores. Mientras trataba de mejorar una situación para ella y los demás, sin darse cuenta la empeoró. Espero que esta solución, retirarse, por brutal que sea, le permita comenzar a curarse y cuidarse a sí misma".

La que fuera campeona individual en 18 ocasiones de Grand Slam rectificó sus palabras con un nuevo mensaje: "Estoy muy triste por Naomi Osaka. Realmente espero que esté bien. Como atletas, se nos enseña a cuidar nuestro cuerpo y tal vez el aspecto mental y emocional se pasa por alto. Esto es más que hacer o no hacer una conferencia de prensa. ¡Buena suerte, Naomi, todos te apoyamos!".

[Más información: Osaka da un paso al lado y se retira de Roland Garros]