La retirada de Roland Garros más inesperada: Kvitová lo deja después hablar con la prensa

Roland Garros se tambaleó después de conocer que Naomi Osaka se retiraba del torneo por un problema de ansiedad y depresión que lleva arrastrando desde el US Open de 2018. La triste baja de la tenista japonesa no ha sido la única en el cuadro femenino, ya que este martes confirmaba también su adiós Petra Kvitová.

La tenista checa, de 31 años, ha tenido que retirarse de Roland Garros por lesión. Pero no por una lesión que se haya producido en la pista, sino por una que sufrió mientras hablaba con los medios de comunicación. Una situación de lo más sorprendente y hasta ahora inédita en el Grand Slam.

Ha sido la propia Kvitová la que ha comunicado lo sucedido. Durante su encuentro con la prensa, se cayó al suelo y se torció su tobillo, acabando este lesionado, motivo que le ha obligado a abandonar el major francés. "He tenido muy mala suerte", decía la tenista checa.

Petra Kvitová era la undécima favorita y ganó en primera ronda a Greet Minnen después de salvar dos bolas de partido. Así las cosas, Elena Vesnina no tiene rival en segunda ronda, de la misma manera que Ana Bodgan también pasa sin disputar su partido frente a la también retirada Naomi Osaka.

"Mientras atendía a los medios el lunes me caí y me hice daño en el tobillo. Lo han confirmado las pruebas médicas. No podre jugar más aquí este año. He tenido muy mala suerte, pero prometo mantener fuerte de cabeza para llegar a tiempo a la gira de hierba", rezaba el comunicado de Petra Kvitová en sus redes sociales.

El caso de Osaka

De la mala suerte de Kvitová al grave problema que sufre Osaka desde hace ya casi tres años. La tenista japonesa, número 2 del ranking WTA, también utilizó sus redes sociales para anunciar su adiós a Roland Garros, explicando los motivos que le han llevado a tomar su decisión.

"Nunca banalizaría con la salud mental o usaría ese término a la ligera. He sufrido largos problemas de depresión desde el US Open de 2018 y me está costando mucho lidiar con ello. Todo el que me conoce sabe que soy introvertida y todo el que me ve en los torneos se habrá dado cuenta de que siempre llevo auriculares, porque me ayuda a lidiar con mi ansiedad social". escribió Osaka.

