Garbiñe Muguruza: "Ahora paso página rápidamente, no me voy a castigar"

Roland Garros continúa sorprendiendo en este 2021. Si Dominic Thiem cayó ante Pablo Andújar, este lunes se ha producido otra derrota inesperada. La española Garbiñe Muguruza ha caído en su estreno sobre la tierra batida de París frente a Marta Kostyuk por 6-1 y 6-4 en una hora y 29 minutos.

Esta puede ser la peor derrota sin duda de Garbiñe en el Grand Slam francés. De hecho, estuvo a punto de dejar alguna lágrima cuando le preguntaron por su derrota. La española aguantó el tirón y dio las claves de su sorprendente resultado ante Kostyuk.

"No me he encontrado bien físicamente, he sentido un dolor fuerte en la espalda en el segundo juego. En los entrenamientos estaba bien, pero en el partido no he encontrado mi ritmo. Es verdad que ha sido un año raro en tierra batida, una superficie que me gusta, pero este año no he encontrado mi forma", ha asegurado Muguruza.

Al habla @GarbiMuguruza tras su eliminación en #RolandGarros



"He tocado tierra y mi cuerpo no se ha adaptado este año. Está siendo raro físicamente" https://t.co/66wyjMZ318 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 31, 2021

Garbiñe Muguruza, que sabe lo que es ganar en Roland Garros después de conseguir la victoria en la final de 2016, ha asegurado que una derrota como esta en el pasado le hubiera "afectado más", pero que ahora intenta que no sea así y se concentra en pasar página lo más rápido posible.

"Anteriormente me hubiese afectado más, ahora paso página rápidamente, tengo que encontrar las buenas sensaciones. Me he estado preparado toda la temporada de tierra para estar bien aquí y hoy es un mal día, pero no me voy a sobre castigar por haber hecho un partido regular", ha afirmado la tenista.

Decepción

Este resultado lo siente como una gran decepción y así lo trasladó ante el micrófono de Eurosport: "Lo lamento mucho, la más fastidiada soy yo". "Espero volver pronto y espero no decepcionarlos", añadió Garbiñe Muguruza, quien dice adiós demasiado pronto a Roland Garros este año.

Otra bomba

Este lunes también se ha producido una noticia bomba, aunque no en las pistas, sino fuera de ellas. ¿Por qué? Porque Novak Djokovic ha dejado entrever que no es seguro que acuda a los Juegos Olímpicos de Tokio. "De momento, tengo pensado participar. De hecho, me hacen mucha ilusión. Tengo entendido que habrá entre un 20 y un 30 por ciento de seguidores y que solo serán japoneses. En el caso de que se disputen sin aficionados, me plantearía si ir o no", ha dicho 'Nole'.

