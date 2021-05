Muguruza se despide a la primera en Roland Garros

“No me considero favorita, prefiero ser humilde porque no he jugado mucho en tierra batida. Me gusta mucho la superficie, pero no me veo así. Mi cuerpo no ha estado al 100% en esta gira y ha sido difícil rehabilitar, entrenar e intentar llegar a la competición”.

Garbiñe Muguruza no se equivocó cuando reflexionó el pasado sábado sobre sus opciones al título de Roland Garros, que ganó en 2016. En su estreno en el torneo, Marta Kostyuk apeó 6-1, 6-4 a la española y se clasificó para la segunda ronda a todo trapo, con paso firme y sin vértigo para cerrar el triunfo cuando le llegó el momento. La campeona de dos grandes compitió con lo poco que tuvo (40 errores no forzados) y eso no le dio para frenar a una contraria decidida a celebrar la victoria, implacable desde que atisbó debilidad al otro lado de la red.

“Me ha faltado nivel y ritmo”, resumió luego Muguruza. “Intentar ponerme a tope hace que no termine de encontrar las sensaciones. Roland Garros es un torneo que siempre me ha encantado porque me he sentido cómoda. No sé por qué, pero me ha costado encontrarme bien este año en tierra. Tengo que volver a recuperar mis sensaciones para la próxima gira”.

Tras perder el primer set en media hora, lidiando contra un puñado de desatinos de todo tipo, Muguruza pidió la ayuda de la fisioterapeuta y se marchó al vestuario para intentar solucionar unos problemas en la zona lumbarque arrastró desde mitad de ese primer parcial, apurando sus opciones de reengancharse al cruce para esquivar la derrota a la primera.

Al volver, la española intentó suplir con actitud todas las carencias con las que había estado luchando desde el arranque. Así logró Muguruza un break (3-1) que le permitió soñar con una remontada imposible. Kostyuk recuperó la distancia, sumó cinco de los siguientes seis juegos (de 1-3 a 6-4) y despidió a la campeona de dos grandes sin pestañear.