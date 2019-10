Roger Federer se borra del torneo que hará la competencia a la Copa Davis de Piqué

Roger Federer, número 3 del mundo, no participará en la ATP Cup, torneo de nuevo cuño que se disputará del 3 al 12 de enero en Australia, según ha hecho público la organización del torneo en las redes sociales.



La noticia conlleva la salida del equipo suizo del torneo, toda vez que Stanislav Wawrinka ya había anunciado su renuncia la pasada semana, y las normas del torneo contemplan que si el número 1 del país no participa, éste queda eliminado salvo que el segundo jugador esté dentro del top 18.



Las ciudades de Perth, Brisbane y Sídney albergarán cada uno de los tres grupos de ochos países divididos en dos grupos. Los seis ganadores de cada grupos y los dos mejores pasarán a disputar una Final a ocho en Sídney. Suiza figuraba en el grupo C del torneo con sede en Sídney.

Ver esta publicación en Instagram There’s no place like home◘◘◘#basel Una publicación compartida de Roger Federer (@rogerfederer) el 27 Oct, 2019 a las 11:24 PDT

La familia, lo primero

"Lamento mucho no participar en el evento inaugural de la ATP Cup. Ha sido una decisión muy difícil pero después de hablarlo con mi equipo y familia he decidido que será mucho más beneficioso para mí, mi familia y mi tenis estar dos semanas más en casa", dijo Federer en un comunicado.



"Me duele mucho no estar en uno de los nuevos eventos del calendario, pero es lo más adecuado si quiero continuar jugando durante más tiempo en el circuito", añadió.



La ATP Cup, a diferencia de la Copa Davis sí reparte puntos entre los jugadores y Federer, tras su renuncia, llegará al Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada, sin haber disputado torneo alguno.

