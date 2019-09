Federer: "Nadal puede igualar o superar mi récord de 20 Grand Slams"

Una vez terminados los cuatro Grand Slams de la temporada -Rafa Nadal conquistó Roland Garros y el US Open y Djokovic el Abierto de Australia y Wimbledon-, la lucha por ser el tenista con más de ellos se ha apretado más que nunca. Con 20 se sitúa Federer, tras no ganar ninguno este año, y a tan solo uno del suizo está Nadal, con 19. Por su parte, Djokovic tiene 16.

A partir de este viernes, en Ginebra, se disputa la tercera edición de la Laver Cup, donde Federer será una de las grandes atracciones del torneo al jugar en su casa. El suizo habló para 20 Minutos Suiza sobre la posibilidad de jugar junto a Nadal y sobre la lucha que mantiene con el español sobre los Grand Slams.

"La gente sabe que Rafa y yo nos llevamos bien y estamos ansiosos por jugar juntos. Claro que me gustaría mantener mi récord de ganador de más Grand Slam pero Nadal lo puede igualar o romper. Yo ya lo hice cuando superé a Pete Sampras", comentó.

A priori, no existe tenista que hoy en día se pueda acercar a los tres grandes, pero Feder habló sobre los jóvenes y su protagonismo dentro del circuito: "Rafa también tuvo años difíciles como Djokovic y como yo. Que los tres ahora estemos en forma es fantástico para el tenis. Los jóvenes se van fortaleciendo y por eso tenemos que luchar por los Grand Slam el tiempo que podamos".

Su papel en el US Open

Federer habló sobre sus molestias en la espalda tras caer en el Abierto de Estados Unidos en cuartos de final ante Grigor Dimitrov: "Me sorprende el tiempo que sentí dolores en la espalda. Aún las siento pero no estoy preocupado y podré jugar cualquier partido esta semana. A la hora de entrenar no siento molestias, pero sí en mi vida diaria".

La Laver Cup

"Tenemos un gran equipo con Rafa, Thiem, Zverev, Fognini, Bautista y Borg como capitán. Va a ser una semana loca. Desde el jueves se podrán seguir los entrenamientos y el viernes, sábado y domingo aquellos que no tengan entrada también podrán acudir a la fanzone".

