Federer: "No creo que sea imposible verme jugar con 40 años"

Roger Federer habló para los medios de comunicación tras su eliminación del US Open y en vísperas del comienzo de la gira asiática, donde el Masters 1000 de Shanghái es el principal objetivo antes de cerrar el año.

Uno de los temas de la entrevista fue su edad -actualmente 38 años- y la posibilidad de que el legendario tenista siga haciendo disfrutar al público llegando a los 40 años. El suizo, con todos los ojos puestos en él, fue claro y conciso: "No es imposible verme jugar con 40 años. Hace unos años no pensaba los mismo, pero ahora sí"

Sobre los motivos de su respuesta, el suizo ha explicado minuciosamente cómo pretende seguir al máximo nivel: "Cuando te sientes completamente en forma, piensas que puedes jugar para siempre".

Federer en el US Open. EFE

Quiso confesar también lo bueno que es que Rafa Nadal se acerque a él y cada vez le exija más y más. "En este momento es crucial, sino la tuviera no seguiría. Me encanta jugar al tenis y exigirme todos los días", hablaba el suizo sobre su futuro y la rivalidad con el tenista español.

No siempre ha sido así, porque Federer ha querido relatar que la mentalidad siempre juega en el tenis, y ha tenido sus momentos buenos y, por supuesto, malos: "Estoy seguro de que atraviesas algunas etapas en las que estar en el camino tal vez no sea lo que siempre quisiste hacer. También sientes que te has perdido algunas cosas, pero siempre trato de ver el vaso medio lleno".

