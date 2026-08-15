La plata de Miguel Ángel López y el bronce de Raquel González en el maratón rematan un día mágico para la marcha española

Miguel Ángel López celebra su plata en el maratón de marcha del Europeo. Reuters

Miguel Ángel López y Raquel González completaron el pleno español en la histórica mañana de marcha del Europeo de Birmingham.

El murciano fue plata en el nuevo maratón marcha y la catalana logró el bronce femenino, resultados que se añadieron a los oros de Paul McGrath y María Pérez en los medios maratones.

España colocó así a uno de sus atletas en el podio de cada una de las cuatro pruebas celebradas simultáneamente en las calles británicas.

Miguel Ángel López y María Pérez compartiendo carrera en el Europeo de atletismo. Reuters

López construyó su medalla a través de una carrera de contrastes. Alternó tramos al frente con otros de sufrimiento, resistió en el grupo de aspirantes y guardó recursos para el momento decisivo.

En la última vuelta adelantó al húngaro que ocupaba la segunda plaza y emprendió la persecución de Massimo Stano, pero el italiano había acumulado una ventaja suficiente para sostener el oro.

El español cruzó la meta en 2h56:57 y añadió una nueva medalla europea a un palmarés que ya incluía los títulos de 20 kilómetros de Zúrich 2014 y Múnich 2022.

Su actuación confirmó la vigencia competitiva de uno de los referentes de la marcha nacional, capaz de adaptarse a los 42,195 kilómetros y a un contexto de carrera especialmente complejo.

Birmingham estrenó una fórmula inédita en un gran campeonato: las pruebas masculinas y femeninas de medio maratón y maratón arrancaron a la vez en un circuito de apenas un kilómetro.

La coincidencia de 117 marchadores obligó a gestionar doblajes constantes y a distinguir rivales directos entre atletas que peleaban por distancias distintas. España había presentado una delegación de 13 atletas para abordar las cuatro carreras.

Una jornada histórica

Raquel González puso la guinda española con el bronce en el maratón femenino. La catalana, de 36 años y debutante en la distancia, completó una carrera sólida para subir al podio continental por segunda vez, después de la plata lograda en los 35 kilómetros del Europeo de Múnich 2022.

La prueba tuvo una dominadora clara en la italiana Fiorini, que impuso un ritmo contundente desde el inicio y terminó con una ventaja cercana a cinco minutos sobre la polaca Katarzyna Zdzieblo, segunda.

La española aseguró la tercera posición para convertir el cierre de las carreras de marcha en una celebración colectiva para el equipo nacional.

Raquel González, con su bronce del maratón de marcha en el Europeo. Reuters

El bronce de González y la plata de López dieron continuidad inmediata al doblete de McGrath y Pérez.

El primero conquistó la media maratón masculina en 1h23:23, nuevo récord de España, ante los italianos Fortunato y Cosi; la granadina se llevó la femenina con récord mundial de 1h30:06, por delante de Alexandrina Mihai y Lyudmyla Olyanovska.

La jornada transformó el panorama del medallero español. Antes del inicio de la marcha, Marta García había conseguido la plata de 5.000 metros y Mohamed Attaoui el bronce de 800.

Los cuatro metales de la mañana -dos oros, una plata y un bronce- elevaron la cosecha nacional y devolvieron a la especialidad su condición de principal sostén del atletismo español en las grandes citas.