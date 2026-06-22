Una experta en fitness avisa: "Con 3 o 4 días de entrenamiento es suficiente a la semana, no hace falta más"

En un mundo dominado por los físicos de Instagram, lograr un cuerpo estético parece inalcanzable para quienes trabajan y tienen poco tiempo. Sin embargo, la experta en fitness María Amador demostró en el podcast Fit Generation que la transformación física es posible para cualquiera, basándose en su propia experiencia compaginando estudios, trabajo y entrenamiento.

Su enfoque se centra en estrategias prácticas para una rutina exitosa a largo plazo.

"Lo más importante es adaptar el entrenamiento a tu situación... si tú tienes un trabajo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y te pones como objetivo 5 días a la semana eso al final no va a ser realista", afirma Amador, señalando la falta de realismo como el principal error de los principiantes.

"La clave es la constancia pero adaptándolo a ti", asegura, añadiendo que "una persona normal yo diría que con 3 o 4 días es suficiente una horita de entreno más o menos y una hora no hace falta más".

Amador también prioriza la fuerza frente al cardio, especialmente para mujeres que temen desarrollar demasiado músculo: "Si al final tu objetivo es la estética, yo siempre priorizo el entrenamiento de fuerza y que luego el cardio sea accesorio".

Destierra el mito de la masculinización femenina por levantar pesas: "Sin ayuda, básicamente es imposible que tú tengas un físico que parezcas un hombre; vas a tener un físico estético, vas a estar definida". Además, destaca sus beneficios metabólicos: "En reposo vas a quemar más calorías si has hecho ejercicio de fuerza con más masa muscular".

Para que la fuerza funcione, la intensidad es innegociable. Amador define la sobrecarga progresiva como "la mejora constante en los pesos que lo que hace es que tu músculo no se quede estancado y que siga progresando".

Para medir el esfuerzo, propone un truco mental: "Que tú vayas por la tercera repetición y digas: 'Madre mía, que me quedan tres'. Para mí esa es como la clave de decir: 'Vale, estoy entrenando con intensidad'".

Y añade con contundencia: "Si alguien te estuviera poniendo una pistola en la cabeza, ¿podrías hacer dos o tres repeticiones más, sí o no? Que realmente llegues a hacer todas las repeticiones que tenías pautadas sabiendo que no podrías hacer muchas más".

Respecto a los ejercicios, Amador huye de las modas: "Soy partidaria de mantener una línea dentro de los ejercicios, o sea que los que hagas sean lo mismo y que no estés cambiando la rutina cada semana eso es fundamental para mí".

Considera que la simplicidad es clave: "Cualquier ejercicio básico bien hecho te va a ayudar a hipertrofiar no te tienes que poner a hacer biomecánicas turbias, sino que dices: 'Mira, esto que toda la vida se ha hecho y ha funcionado, vamos a por ello'".

Finalmente, sobre el descanso, aconseja no depender del reloj: "Lo más importante es que tú seas capaz de afrontar la siguiente serie de la forma más efectiva posible ver que estoy en calma, que ya el corazón no se me va a salir del cuerpo y que estoy preparada para afrontar la siguiente serie con intensidad". Construir músculo requiere paciencia, concluye Amador, porque "esto es una cruzada para toda la vida".