Los robots superan a los humanos y destrozan el récord del mundo de media maratón en Pekín

Uno de los robots participantes en la prueba, filmado por decenas de humanos. REUTERS

Los robots ya están por delante del hombre en la media maratón. Esta pasada madrugada Pekín vivió la segunda edición de la media maratón en la que humanos y androides comparten camino, y las máquinas salieron como claras vencedoras.

El robot 'Qitian Dasheng' se impuso con un tiempo de 50 minutos y 26 segundos y fue el ganador oficial de la carrera. Hubo un prototipo, 'Shandian', que fue todavía más rápido y empleó tan sólo 48 minutos y 19 segundos, pero al tratarse de un equipo llevado por control remoto su crono se multiplicó por 1,2 de acuerdo a las reglas de la carrera.

'Shandian', de hecho, protagonizó una de las imágenes del día. Cuando apenas restaban unos 100 metros para que cruzara la línea de meta se estrelló contra las vallas que delimitaban el recorrido y tuvo que ser atendido por los operarios para ponerse de nuevo en pie.

50:26. Let that sink in — a humanoid just won the Beijing half marathon at a pace faster than the human world record. 🤯



The winner, “Lightning” from the Monkey King team, didn’t just finish — it ran a sub-51 minute race, while the human record sits at 56:42.



This one is built… https://t.co/GVGycitEd2 pic.twitter.com/vi3f0vV99q — RoboHub🤖 (@XRoboHub) April 19, 2026

La prueba, celebrada en el distrito tecnológico de Yizhuang de Pekín, reunió a más de un centenar de equipos de robots humanoides junto a unos 12.000 corredores humanos. El recorrido urbano de 21,0975 kilómetros constituyó la segunda edición de un evento concebido como banco de pruebas para este tipo de tecnologías.

El trazado incluyó distintos tipos de terreno, como curvas, pendientes o tramos estrechos, diseñados para poner a prueba la estabilidad y la capacidad de adaptación de los robots en condiciones reales.

Mejores que los humanos

La segunda edición de esta media maratón evidenció una mejora impresionante de los robots. Por primera vez, las máquinas fueron más rápidas que los humanos y, de hecho, pulverizaron el récord del mundo de esta disciplina.

Los tres androides más rápidos firmaron un crono por debajo de los 57 minutos y 20 segundos que actualmente gobiernan la media maratón. Jakob Kiplimo, ugandés, consiguió este registro histórico el pasado mes de marzo en Lisboa, pero ha quedado claro que superar esta marca ha sido pan comido para las máquinas.

This Chinese humanoid robot just shattered the world record for a half marathon, finishing in 50 min 26 sec.



This video shows its crash just meters before the finish line where it had to be picked up by a team of humans. The robot is from Honor, the smartphone maker and Huawei… pic.twitter.com/HflDC0rInX — Kyle Chan (@kyleichan) April 19, 2026

En apenas un año los robots han sido capaces de reducir sus marcas en dos horas. Si el año pasado, en la edición de 2025, los prototipos más rápidos completaron la media maratón en 2 horas, 40 minutos y 42 segundos, apenas un año más tarde lo han hecho en 48 minutos y 19 segundos.

"No es una sorpresa", afirmó un ingeniero del equipo de desarrollo citado por el diario local The Beijing News, que aseguró que estos resultados ya se habían observado en pruebas previas, aunque calificó de "muy emocionante" el rendimiento logrado en competición.

50:26 — humanoid robots just went past the human half marathon world record. 🤖



Not just one team.



Top 3 all beat the human record (57:20).

1st — Qi Tian Da Sheng: 50:26



2nd — Thunder Lightning: 50:56



3rd — Xinghuo Liaoyuan: 53:01



All three teams came from HONOR.… https://t.co/hvd0ISS9T9 pic.twitter.com/svxTc1XMVP — RoboHub🤖 (@XRoboHub) April 19, 2026

En la categoría humana, el chino Zhao Haijie se impuso en la prueba masculina con un tiempo de 1 hora, 7 minutos y 47 segundos, mientras que Wang Qiaoxia ganó la femenina con 1 hora, 18 minutos y 6 segundos, según datos de la organización.

La carrera forma parte de la estrategia de Pekín para impulsar la robótica humanoide como industria, utilizando pruebas en entornos reales para acelerar su desarrollo y evaluar su posible aplicación en ámbitos como la inspección industrial, la asistencia o los servicios urbanos.