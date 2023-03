Edwards retiene el cinturón ante Usman el día en el que Gaethje volvió a brillar en la UFC

Leon Edwards vs. Kamaru Usman, en el UFC 286 Reuters

La Ultimate Fighting Championship vivió uno de los mejores eventos en lo que va de año en el UFC 286 celebrado en Londres. Las dos peleas más espectaculares de la noche no defraudaron a nadie. Y es que había puestas muchas expectativas tanto en el Leon Edwards vs. Kamaru Usman, por el cinturón de campeón del peso wélter; como en el Justin Gaethje vs. Rafael Fiziev.

En la principal, Leon Edwards consiguió retener el cinturón del wélter después de ganar a Kamaru Usman por decisión unánime de los jueces. En el 02 Arena de Londres, 'The Nigerian Nightmare' se quedó sin victoria nuevamente ante un Edwards que ya le ganó por nocaut el pasado mes de agosto.

Por aquel entonces, Usman era considerado como el mejor luchador de la UFC en el ranking libra por libra. Sin embargo, perdió entonces contra Edwards y lo ha vuelto a hacer ahora. 'Rocky' se mostró muy dominante dentro de la jaula y dio un puñetazo sobre la mesa tras las habladurías sobre que aquello fue un golpe de suerte. Su objetivo es ahora convertirse en un líder sólido en la categoría del wélter.

El luchador Leon Edwards, en el evento UFC 286 Reuters

Usman se aferró a su directo de izquierda, pero Edwards llegó al octágono con la lección bien aprendida. Pateó una y otra vez las rodillas de su adversario, muy castigadas, y así fue haciéndose cada vez más grande en la jaula. El nigeriano intentó llevar la pelea a la lucha pura y dura, pero en ese terreno no quería moverse el actual campeón, sabedor que podía ser el principio de su final.

[Ilia Topuria calienta motores: próxima pelea en la UFC, posibles rivales y plan de preparación]

Kamaru Usman, en el evento UFC 286 Reuters

En ese guion de llegar a la lucha cuerpo a cuerpo, Kamaru Usman al fin logró llevar a 'Rocky' a la lona. Sacó los puntos que pudo de ese momento e intentó volver a repetir la estrategia en el tercer asalto. Nuevamente logró derribar a Leon Edwards, pero entonces pareció confirmarse que seguir la pelea hasta el final en el suelo era prácticamente un sueño imposible.

Se llegó a aferrar Edwards a la reja, penalizándole esto. Sin embargo, este grave error no se vio traducido en una derrota en las tarjetas. Empujado por su público, el británico consiguió volver a mandar en la jaula, nuevamente castigando las piernas de Usman para, al final, retener el cinturón. Ahora, es Colby Covington el que quiere retar a Leon Edwards. "Nos vemos en Miami", ha dicho el estadounidense.

Gaethje apunta al cinturón

El Edwards vs. Usman fue la pelea estelar de este UFC 286 de Londres, pero el segundo combate más importante de la velada también acaparó millones de miradas en todo el mundo. Justin Gaethje volvió a brillar en la jaula de la compañía estrella de las artes marciales mixtas (MMA) y apunta al cinturón del ligero más pronto que tarde.

[Cuánto dinero ganó Jon Jones con su última victoria en la UFC: más de 50.000 dólares por segundo]

'The Highlight' se llevó la victoria frente a un joven Rafael Fiziev que derrochó desparpajo aun en la derrota. La pelea fue de un inicio de tanteo y análisis de uno a otro a combinaciones y el poner en el octágono sus mejores armas de ambos. Sorprendió el veterano con una estrategia más depurada de lo que en él había sido habitual, pero Fiziev no se achantó con una técnica y un orden impolutos.

Justin Gaethje, tras ganar su pelea en el UFC 286 Reuters

Después del tanteo, en el segundo round se desató la tormenta. El intercambio de golpes no cesó y se comprobó el porqué a Gaethje también se le conoce como el sangriento. Pero el azerbayano resistió y mucho más que eso. Buscó los ángulos de Gaethje y luchó hasta el final para no dejar la decisión en mano de los jueces.

Aguantó entonces Gaethje con su juego de piernas. Precisamente, Fiziev castigó estas extremidades con patadas a la zona media. Sin embargo, el veterano volvió a emerger con directos de izquierdas y sólidos ganchos en distancias cortas. Esto, unido a un derribo en el tercer asalto, le llevó a ganar en las tarjetas y a ser una apuesta firme a pelear por el cinturón del ligero.

Sigue los temas que te interesan