Ilia Topuria calienta motores: próxima pelea en la UFC, posibles rivales y plan de preparación

El pasado mes de diciembre fue la última vez que Ilia Topuria se subió al octágono de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Victoria y directo al Top Ten del peso pluma de la compañía. Desde entonces, una intensa espera para conocer la siguiente pelea del 'Matador' y fue el propio luchador hispano-georgiano el que dio una pista a través de sus redes sociales.

Ilia Topuria escribió dos simples palabras en su perfil de Twitter: 8 de julio. La fecha queda encuadrada en la International Fight Week. Y aunque todavía no se conoce el nombre de su oponente, el experto en las artes marciales mixtas (MMA) Pelunaton ha apostado por dos nombres: Movsar Evloev o Brian Ortega.

Precisamente, sobre Brian Ortega opinó el mismo Ilia Topuria en redes sociales recientemente: "Dice que no me conoce ni ha escuchado hablar de mí... ¿Le dará miedo conocerme en el octágono?". "Pelele, no tengo problema en ir a México y pelear allí. Amo México y sería un placer hacerlos partícipes de cómo te aplasto esa cabeza de retrasado", agregó.

@BrianTcity dice que no me conoce ni ha escuchado hablar de mi …. Le dará miedo conocerme en el octagono? Pelele no tengo problema de ir a mexico y pelear alli. Amo mexico y seria un placer hacerlos partícipes de como te aplasto esa cabeza de retrasado . @malkikawa https://t.co/rciZTgm1G8 — Ilia Topuria (@Topuriailia) March 5, 2023

En el conocido pódcast The Wild Proyect de Jordi Wild, el 'Matador' español de la UFC también se refirió a Brian Ortega: "Decir no saber quién soy es una falta de profesionalismo terrible. Brian, peleo dónde y cuándo quieras. Si es en verano mejor, así me marcho de vacaciones con la felicidad de haberte aplastado la cabeza".

A falta de la confirmación de su rival, la opción de Brian Ortega se ve como una de las mejores para el futuro de Ilia Topuria en la compañía de Dana White. El mexicano es el actual número 3 del ranking del peso pluma. Con el hispano-georgiano en novena posición, de ganar este posible combate, su subidón en la clasificación sería un hecho para poder, al fin, ir a por el título de campeón del mundo.

Este es el gran objetivo de Ilia Topuria, como así le confesó a EL ESPAÑOL en una pasada entrevista. Además de ser campeón, el 'Matador' al fin conseguiría otro de sus grandes sueños profesionales: poder luchar en casa. Afincado en Alicante desde los 15 años, quiere traer un evento de la UFC a España. Un sueño que comparte con los cada vez más aficionados a las MMA en nuestro país.

Preparación de la pelea

En el citado pódcast The Wild Proyect, Ilia Topuria también habló sobre cómo se prepara para sus peleas dentro de la jaula de la UFC. En especial en lo que se refiere a los cortes de peso: "Se te marcan unas pautas alimentarias superestrictas. Hasta se mide la sal que tomas". En la semana de pelea, llega a perder hasta 8 kilos y se comienza a hacer "una carga de agua".

"El domingo tomo cuatro litros de agua, el lunes tomo seis, el martes ocho, el miércoles tomo diez y el jueves por la mañana corto, ya no tomo nada de agua. Ahí es cuando aprovechas y te metes en la sauna, empiezas a sudar y ya no lo repones, te quedas seco. Es cuando el cuerpo te pega el bajón, te quitas cinco o seis kilos", agrega Topuria sobre la preparación más dura.

"Es como vivir el infierno en la vida real. Una bañera con agua supercaliente, que no llega a quemarte, pero casi, estar sin comer y sin beber con una dieta durante tres meses, haber entrenado muchísimo, estar con el cuerpo al límite... Y después de todo eso, meterte en agua así durante veinte minutos. Luego sales, te meten en una momia durante veinte minutos", destaca el luchador hispano-georgiano.

"No hay lucha sin dolor", afirma. Porque además de esta preparación física en cuanto al peso, también hay detrás muchos entrenamientos y un estudio a conciencia de su rival. Sus puntos fuertes y débiles. No hay espacio para la improvisación. Ilia Topuria estudia cada detalle al milímetro para que el resultado sea solo uno: la victoria. Y, de momento, las cosas le han ido bastante bien con su método.

Está invicto, tanto en su carrera en la UFC como en las MMA en general. Su actual marca es de 13-0-0, con 9 victorias en el primer asalto, 4 triunfos por KO y 8 sumisiones. Registros de campeón. Incluso cuando dio el paso hacia el peso ligero. Aunque lo que se espera ahora es que sea el próximo campeón en la división del pluma. Y su siguiente pelea está cada vez más cerca.

