Advertencia de Carlos Alcaraz a Medvedev antes de la final de Indian Wells "Sé cómo jugar contra él"

Carlos Alcaraz puede recuperar el número 1 del ranking de la ATP. Para ello debe conseguir la victoria en la final de Indian Wells ante un Daniil Medvedev que acumula 19 partidos consecutivos sin conocer la derrota. El tenista español, además, puede convertirse en el campeón más precoz en conquistar tanto el torneo californiano como el Masters 1000 de Miami.

Después de su victoria ante Jannik Sinner, Carlos Alcaraz analizó a su rival en la final: "Es prácticamente una pared. Te devuelve todo, se mueve increíblemente bien, te saca bien, te pone todo a jugar, que al final eso también hay que saber gestionarlo". "Vamos a tener que ser pacientes, jugar a un gran nivel y salir pensando que va a ser una guerra prácticamente", continuó el de El Palmar.

"Todos los puntos hay que pensar que van a ser 20 bolas y, a partir de ahí, intentar poner nuestro ritmo y nuestro juego. Pero veremos qué pasar porque viene con una racha de victorias muy alta", agregó un 'Carlitos' que sabe bien que Medvedev viene de conquistar tres torneos.

Partido ante Sinner

También se refirió Alcaraz a su triunfo frente a Sinner: "He tenido mis opciones teniendo break arriba y sacando con bolas nuevas, pero ahí he tenido un pequeño despiste y a partir de ahí se ha igualado todo". "He salvado un set ball de una manera que podía haberlo perdido prácticamente. Y bueno al final ha estado muy igualado hasta el final del tie break. El set podría haber caído de Jannik perfectamente pero han sido pequeños detalles", añadió.

Carlos Alcaraz, en Indian Wells 2023 Reuters / USA TODAY Sports

Carlos Alcaraz se impuso ante Jannik Sinner tras una hora y 52 minutos de juego por 7-6(4) y 6-3. Con este resultado, el español mantiene la condición de no haber perdido todavía ni un set en la presente edición de Indian Wells. De ahí que reflexionase que "cerrar tanto los sets como los partidos nunca es fácil".

"Siempre estás pensando: 'Y si la pierdo, y si me remontan...' En cambio, parece mentira, pero cuando la tienes en contra es como: 'Bueno, voy a jugar mi juego y si la pierdo todavía queda un set entero o si la pierdo la he perdido y no pasa nada'", explicó ante los medios de comunicación.

"No me preparo de ninguna manera en esos momentos sino que simplemente intento jugar un buen punto. En los momentos tensos intento jugar a un gran nivel que es lo que hacen los muy buenos. Creo que en los momentos tensos se ve la diferencia entre los buenos y los muy buenos", afirmó a continuación.

Final ante Medvedev

Por último, habló sobre la final frente a Medvedev. Entre ambos tenistas, solo hay un precedente. El ruso y Alcaraz se vieron las caras en la segunda ronda de Wimbledon en el año 2021. Entonces, ganó Daniil por 6-4, 6-1 y 6-2. Mucho ha crecido 'Carlitos' desde aquello y ahora quiere demostrarlo dentro de la pista.

"Si no estoy equivocado, cuando jugué contra él era el número dos del mundo y yo acababa de empezar a jugar en el circuito, no era un jugador con experiencia. Para mí fue un partido extraño. Ahora es totalmente diferente. Ahora tengo al menos más experiencia que en aquel partido. Sé cómo jugar contra él. He entrenado con él algunas veces. Creo que va a ser un partido totalmente diferente", señaló.

Lo que tiene claro Alcaraz es que su objetivo es ganar, no recuperar el número 1, en manos de Djokovic. "Intentaré no pensar en eso. Intentaré pensar en las cosas que tengo que hacer. Va a ser un partido realmente táctico contra Daniil. Va a ser realmente duro y tengo que hacer, digamos, todo perfecto. Eso es todo en lo que voy a pensar", sentenció el campeón español.

