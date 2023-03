Cuánto dinero ganó Jon Jones con su última victoria en la UFC: más de 50.000 dólares por segundo

Jon Jones ganó en su regreso al octágono de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Una vuelta muy esperada por los amantes de las artes marciales mixtas (MMA). Una espera demasiado larga y un combate que no decepcionó a nadie. 'Bones' fue demasiado para un Cyril Gane que tan solo pudo aguantar 2 minutos y 4 segundos.

El triunfo de Jon Jones no solo le devolvió a lo más alto del ranking libra por libra, sino que también le ha reportado unos cuantos millones a su cuenta bancaria. Y es que tal y como se ha deslizado, entre el pago que obtienen los luchadores por pelear, el bono por ser la performance del evento, el pago de Venum por la ropa y el porcentaje de venta de pago por visión, el estadounidense se ha embolsado 6,5 millones de dólares.

Esta pelea por el cinturón de campeón de los pesos pesados de la UFC le ha dado a Jon Jones la mayor bolsa de su carrera deportiva. 6 millones y medio de dólares que se vuelven todavía más impactantes cuando se desglosa en el dinero que ha ganado 'Bones' por cada segundo en la jaula: 52.419 dólares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ESPN (@espn)

Con su pelea y victoria en el evento UFC 285, Jon Jones se queda a las puertas de lograr ser el luchador de la categoría del peso pesado mejor pagado de todos los tiempos. Pero ese honor histórico no es para el de Nueva York, sino para Brock Lesnar, quien ganó 8 millones de dólares en su último combate.

Líder libra por libra

El triunfo de Jon Jones supone verle en lo más alto del ranking libra por libra. Lo siguiente para él en la compañía estrella de las MMA es enfrentarse en el octágono a Stipe Miocic. Y 'Bones' ya ha avisado: "Me voy a ver muy bien y tendré un mejor desempeño que el de hoy, lo cual será difícil porque estoy en una excelente condición. La siguiente pelea será increíble".

[Así es el nuevo Conor McGregor que se dispara en la UFC: mediático, polémico y con un objetivo]

"Stipe ha dicho que es más pesado que yo, pero eso no me va a vencer. Él nunca va a ser tan rápido como yo. No solo voy a derrotarlo, voy a finalizarlo antes de los rounds de campeonato", ha agregado también Jon Jones después de conocer el anuncio de su próxima pelea por parte de Dana White.

Sigue los temas que te interesan