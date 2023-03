Joaquín: "Lo que menos pienso ante partidos como el del United es en no seguir jugando al fútbol"

Betis y Manchester United se juegan uno de los billetes para los cuartos de final de la Europa League. Los ingleses fueron los verdugos del Barcelona y ahora buscan eliminar a otro equipo español. Mientras el conjunto verdiblanco sueña con dar el campanazo y para ello primero visitan Old Trafford este mismo jueves. En la previa, Joaquín Sánchez analizó el partido en rueda de prensa.

Pellegrini dice que no le ve como entrenador

"Sí, me conoce muy bien. Hemos tenido ya esta conversación alguna que otra vez. Pero como jugador, por supuesto, un campo como Old Trafford, contra el Manchester. Uno desde pequeño sueña con jugar este tipo de partidos. Lo afrontamos con una ilusión tremenda, intentando competir al máximo. Sabemos que mañana tenemos que sacar nuestra mejor versión para lograr un buen resultado".

Retirada

"Sí, toda la razón del mundo. Uno siempre compite y sueña con estar aquí, en este tipo de campos, enfrentarte a grandísimos equipos como el Manchester. Uno lo que menos piensa ahora mismo es en no continuar jugando al fútbol. Para mí, en este momento de mi carrera, con 41 años, poder disputar este tipo de partidos es todo un privilegio, un sueño y un orgullo poder enfrentarte a un rival tan histórico como es Manchester United".

Joaquín Sánchez, en rueda de prensa de la Europa League con el Betis EFE

El vestuario

"Sabemos que llega un momento importante y tenemos que estar enchufados, sabiendo que en cualquier momento te puede llegar la oportunidad. Hemos tenido bajas importantes, intentamos que el equipo lo note lo menos posible. En eso estamos bien, la gente está al 200% porque sabemos que es un momento importante para intentar que el equipo siga creciendo. Sabemos que vamos a tener nuestra oportunidad y mañana es una oportunidad muy bonita para hacer un buen partido y sacar un buen resultado para la vuelta".

Jugar en la Premier League

"El momento que se ha hablado muchas veces y el más cercano fue el Chelsea. Pero en ese momento no era un futbolista que quisiera salir del Betis, me sentía importante, era feliz. Igual perdí una oportunidad bonita de muchas cosas, pero yo era feliz, que era lo más importante. Sigo teniendo la oportunidad de venir a jugar y disfrutar de esta maravillosa liga y estos grandísimos equipos y es todo un privilegio".

¿Última vez?

"Te prometo que no pienso eso, si pensara que es mi última vez, vendría de otra manera y no lo disfrutaría igual. No es mi pensamiento, vengo disfrutando, sintiéndome importante, sintiéndome futbolista, de tener el privilegio de jugar en estos campos como un grandísimo equipo como el Manchester. Lo que menos se me pasa por la cabeza es que este va a ser mi último partido en este tipo de campos".

¿Qué partido espera?

"Esa pregunta es para el míster -risas-. Va a ser un partido de mucha intensidad donde creo que vamos a tener que jugar como nos identificamos, como un equipo alegre, agresivo, que le juega de tú a tú a cualquiera sabiendo a quién tenemos enfrente. Sabemos a quién nos enfrentamos y que queda otro partido. Será difícil, ellos son agresivos y meten intensidad, el fútbol de aquí es así, pero tenemos que estar preparados".

Vestuario mentalizado

"Creo que los futbolistas, o los que componemos el Betis, estamos mentalizados para competir al máximo nivel y es este. Siempre se puede dar un paso más, desde la llegada de Manuel llevamos varios años en Europa, creciendo, hay regularidad y estabilidad con la que el equipo sigue avanzando, pero con los pies en el suelo sabiendo que hay equipos muy fuertes e importantes. Para nosotros es una motivación especial jugar este tipo de partidos, compitiendo, esto es lo bonito, poder disputar cada año competiciones europeas y seguir creciendo poquito a poco".

Un sueño en Old Trafford

"Es fácil de soñar aquí, sueño con hacer un buen partido, competir al nivel que estos partidos merecen y llevarnos un buen resultado. Que el bético se vaya contento de ver a su Betis competir ante un grandísimo equipo".

