El Top 5 de la historia de la UFC para Dana White: Khabib, fuera; Conor McGregor, dentro

En todos los deportes siempre existe un debate sobre quién es el mejor de esta o la otra disciplina. También se puede abrir la discusión en lo que se refiere al futbolista más grande de la historia o el tenista, jugador de baloncesto... y por supuesto: el luchador más importante de la historia de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

Muchos pueden decantarse por la opción de Khabib Nurmagomédov. 'The Eagle' acabó su carrera en las artes marciales mixtas (MMA) como invicto. Sin embargo, su prematura retirada (por la muerte de su padre, y entrenador, a causa de la pandemia de la Covid-19) en lo más alto de la clasificación del ligero y también como mejor luchador libra por libra no es suficiente.

Así lo ha confesado Dana White en unas declaraciones realizadas en GQ. "Es muy difícil", ha apuntado a la hora de elegir al número uno. En referencia a Khabib, ha destacado que "obviamente, tiene el talento suficiente (para ser el más grande). Quién sabe lo que pudo haber logrado, pero se retiró demasiado pronto".

De ahí a decantarse por Jon Jones como el número uno histórico de la UFC: "Jon Jones, probablemente, va a luchar en el peso pesado este año. Independientemente de lo que pienses de Jon, es difícil no llamarlo el GOAT". Pero no solo es esto, es que también ha dejado fuera a Khabib de su Top 5.

Jon Jones, Anderson Silva, Ronda Rousey, Conor McGregor y Georges St-Pierre (GSP) forman el Top 5 de Dana White. No deja de llamar la atención que 'The Notorius', el archienemigo de Nurmagomédov, esté entre sus elegidos y no el invicto Khabib.

La retirada

Khabib se encuentra ahora metido de lleno en su proyecto de la Eagle FC. Pero durante mucho tiempo se especuló con la opción de volver a verle dentro del octágono de la UFC. Incluso, pese a sus continuas negativas, se continúa hablando del regreso de Khabib si Charles Oliveira vence a Islam Makhachev en el UFC 280 el próximo 22 de octubre.

Aunque Dana White se ha referido a los intentos por convencer al luchador ruso anteriores a estos últimos rumores: "Créanme cuando les digo que he tratado de convencer a Khabib para que salga del retiro. Veremos qué pasa en los próximos años. Siento que se fue en su mejor momento, mira lo que le hizo a Justin Gaethje justo antes de retirarse". La puerta sigue abierta.

