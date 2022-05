La corona de Conor McGregor y Khabib, sin dueño: el futuro de la categoría reina de la UFC

El cinturón del peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC) no tiene dueño. Este fin de semana se ha celebrado el evento de UFC 274. En este se dieron cita Charles Oliveira, como campeón del mundo, y Justin Gaethje, como el aspirante. Sin embargo, los acontecimientos se fueron sucediendo como a nadie le hubiera gustado. Todo esto llevó a que la corona que en su día poseyeron Khabib Nurmagomédov o Conor McGregor se haya quedado sin dueño.

En el pesaje previo a la pelea, Charles 'Do Bronx' Oliveira no dio el peso. El luchador brasileño se quedó a tan solo 0,5 libras de las 155 requeridas para poder luchar por el cinturón de campeón. Perdió así el título en la báscula. Aunque desde la UFC no permitieron que la pelea estrella del cartel se suspendiese. De ahí que sí hubiese combate principal en el Footprint Center Phoenix (Estados Unidos). Pero, eso sí, con Oliveira sin poder optar al cinturón.

Solo Justin Gaethje pudo ganar el título de campeón del mundo del ligero en el UFC 274. Pero el estadounidense cayó derrotado en el primer asalto. Esta era su segunda oportunidad para pelear por la corona. En 2020 ya se enfrentó a Khabib Nurmagomédov y también perdió frente al ruso a 'The Eagle' le mandase a dormir en el que, a la postre, fue el último combate del ruso.

El futuro del ligero

Charles Oliveira se quedó sin defender, en parte, su condición de campeón. Se quedó sin el cinturón. Pero, al menos, provocó con su victoria que este no fuese a parar a las manos de Justin Gaethje. Ante este escenario, habrá pelea por la corona. Y 'Do Bronx' será uno de los aspirantes. La incógnita es quién será su rival. Dustin Poirier es que sigue en la clasificación del ligero a Gaethje, pero ya perdió ante el brasileño en la anterior defensa del título de Oliveira.

Charles Oliveira, tras ganar en el UFC 274 Reuters

Aunque hay otro nombre que comienza a sonar con fuerza: el de Islam Makhachev. El que ha abierto el debate no es otro que Khabib. El ruso. El gran rey invicto del ligero en la UFC ha destacado el nombre de su compatriota. "¿Por qué Islam Makhachev tiene que hacer pelea de contendientes si no hay campeón en esta división, Dana White?", pregunta Khabib en sus redes sociales.

El propio Makhachev ha dado la enhorabuena a Oliveira por su victoria y le ha citado para la siguiente pelea por el título del peso ligero: "Felicidades Charles. Nos vemos en Abu Dhabi por el título vacante". Antes de la pelea, y después de saber que 'Do Bronx' se quedaría sin el cinturón por no pasar el pesaje, ya escribió lo siguiente: "Busco pelear con el ganador de esta pelea, ya sea por título vacante o nuevo campeón".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Islam_Makhachev (@islam_makhachev)

También algunos amantes de las artes marciales mixtas (MMA) piden que sea el propio Khabib Nurmagomédov el que se enfrente a Charles Oliveira. Considera que, hoy en día, no hay un combate de más categoría en el ligero de la UFC. Sin embargo, esto parece un sueño imposible. El de Sil'di está centrado en su nueva faceta como propulsor de su propia compañía Eagle FC y ya afirmó que no volvería a pelear.

Tampoco Conor McGregor parece una opción. El luchador irlandés ha perdido sus últimas peleas y se espera que no vuelva al octágono hasta, como mínimo, el otoño. Se presumía que 'The Notorius' podría regresar a la jaula durante el verano. Pero el mismísimo Dana White ya confirmó que todavía no se ha recuperado al cien por cien de la lesión que sufrió el pasado mes de junio ante Dustin Poirier.

[Más información - Muhammad Mokaev, el 'Khabib británico': el refugiado que quiere conquistar la UFC]

Sigue los temas que te interesan