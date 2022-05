Charles Oliveira, victoria sin corona de la UFC tras someter a Justin Gaethje

En el Footprint Center Phoenix (Estados Unidos) se celebró el evento de UFC 274. Con la cartera estelar liderada por el Charles Oliveira vs. Justin Gaethje, la velada se quedó ensombrecida después de que el luchador brasileño fuese despojado del título del peso ligero antes de subirse al octágono.

'Do Bronx' no dio el peso por 0,5 libras. Se le permitió pelear contra Gaethje, pero no luchar por el título. Hasta entonces era él y no otro el campeón del mundo del peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Oliveira demostró el porqué se le considera el mejor en la actualidad de la categoría y puso 'a salvo' el que había sido su cinturón al someter a Gaethje.

Lo hizo sometiendo a su rival. Desde el inicio de la pelea, ambos dieron lo mejor que tenían. Sin tiempo para pestañear, Charles Oliveira pegó duro a su oponente con una serie de conexiones. Pero el estadounidense respondió. Incluso le llevó en dos ocasiones a la lona, atacando el mentón de 'Do Bronx' con un contundente gancho con la mano posterior y seguido con una derecha recta.

Charles Oliveira, tras ganar en el UFC 274 Reuters

Fue el principio del fin. El luchador brasileño se repuso y ahí sacó su versión de campeón del mundo. Primero aflojó las piernas de Justin Gaethje con una derecha. Después buscó su espalda y lo finalizó con un mataleón a ras de la lona en el primer asalto. Victoria sin cinturón para un Charles Oliveira que será uno de los aspirantes al trono en la próxima pelea por el título del ligero de la empresa de Dana White.

Chandler vs. Ferguson

Otro de los duelos más esperados de la velada fue el que enfrentó a Michael Chandler contra Tony Ferguson. Y tampoco defraudaron los dos luchadores. Este combate no acabó en el primer asalto como el de Charles Oliveira y Justin Gaethje, pero sí al comienzo del segundo acto con un brutal noqueó de Chandler sobre Ferguson.

Tony Ferguson, que antes de la pelea aseguró que no quería "perder de nuevo", acabó sucumbiendo pese a sorprender al comienzo de la pelea. Manejando bien las distancias, conectó varios golpes al mentón de 'Iron Chandler'. Uno con su izquierda mandó directamente a su rival a la lona, pero este se repuso y acabó igualando ese primer round.

Michael Chandler, tras ganar su combate en el UFC 274 Reuters

El público estaba totalmente entregado al espectáculo que Chandler y Ferguson -pelea también del peso ligero de la UFC- estaban dando. Pero todo acabó en el primer intercambio del segundo asalto. Ahí Michael Chandler, con una patada frontal dejó a 'El Cucuy' derrotado sobre la lona.

