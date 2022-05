Khabib y su regreso a la UFC: todo depende del combate entre Makhachev y Oliveira

En el mundo de las artes marciales mixtas (MMA) no se habla de otra cosa: el posible regreso del rey Khabib Nurmagomédov a la jaula de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Diferentes informaciones de medios especializados apuntan a que el excampeón del mundo del peso ligero podría plantearse pelear una vez más si Charles Oliveira lucha por el cinturón contra Islam Makhachev y le gana.

Makhachev es un gran amigo de Khabib. Y también es uno de los candidatos que tiene sobre su mesa Dana White para el combate por el cinturón del ligero de la UFC. El cual quedó sin dueño después de que Charles Oliveira no superase el pesaje antes de su pelea con Justin Gaethje. El brasileño 'Do Bronx' será uno de los contendientes de esta pelea y el otro podría ser el ruso.

Por el momento, Khabib sigue jugando al despiste. Continúa manteniendo que está retirado. Pero que primero hay que esperar a ver qué pasa durante el posible combate entre Makhachev y Oliveira. Por otro lado, Georges St-Pierre, otro mítico de la compañía, ha señalado públicamente que le gustaría enfrentarse a 'The Eagle', aunque eso no signifique que ambos salgan del retiro. Sino una pelea entre dos de los más grandes de la historia de las MMA.

Khabib, cotizado

Desde que anunciase que lo dejaba, Khabib ha seguido siendo tentado para volver al octágono. Él se ha mantenido firme en su decisión. Dijo que no regresaría sin su padre -fallecido en 2020 a causa de la Covid-19- y ha cumplido su palabra hasta el momento. Es más, ha reconducido su futuro en la dirección de ser una especie de 'nuevo Dana White' al crear su propia promotora Eagle FC.

Khabib Nurmagomedov, en rueda de prensa durante su etapa como luchador de la UFC MAXIM SHIPENKOV Agencia EFE

Empresa propia, pero sin dejar de lado esos rumores de regreso. El gran campeón invicto del peso ligero de la UFC lo dejó tras sellar su última victoria ante Justin Gathje. Se fue siendo el dueño del campeón y algunos especulan con una nueva pelea si Islam Makhachev se convierte en el nuevo postulante ante Charles Oliveira.

Si en ese caso, algo que parece que se acerca tras los contactos entre ambas partes, Makhachev cae ante Oliveira, entonces se habla de que Khabib podría querer batallar ante 'Do Bronx' para demostrar que es él y no el brasileño el verdadero y único número uno del ligero en las MMA.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Хабиб Нурмагомедов (@khabib_nurmagomedov)

Daniel Cormier, en su programa de UFC de la ESPN, habló sobre esta posibilidad: "Será bueno ver a Oliveira pelear contra Khabib, ¿no? ¿Qué mejor manera de tratar de atraer a Khabib que haciendo que Oliveira venza a su amigo, compañero de entrenamiento y mucho tiempo? Es otra forma de intentar que vuelva porque obviamente el dinero no es suficiente. Pero, ¿y si defender el honor de su amigo es suficiente?".

'The Eagle' no dudó en contestar y no cerró del todo la puerta: "Cormier siempre le encanta jugar. Por supuesto, para ser justos, sería muy interesante para los aficionados -su pelea contra Oliveira-. Pero no sé lo que sentiré si alguien derrota a Islam. Toda mi vida, desde mi infancia, desde mis primeros pasos en una carrera amateur bajo la tutela de mi padre, siempre hemos caminado juntos con Islam. Hemos estado haciendo esto juntos durante más de veinte años".

A esta posibilidad para volver a ver a Khabib Nurmagomédov en la jaula se une la propuesta de Georges St-Pierre. Durante una entrevista con James Lynch de MMA News, el también actor de la factoría Marvel, ha hablado sobre si hay opciones reales de ver el que sería uno de los combates más esperados de la historia de las MMA.

"Si está bien organizado… si hay algún evento que está bien organizado, esa es una pelea de novedad, algo bueno, tal vez, ¿por qué no? Sigo en el mundo del espectáculo, estoy en muy buena forma. Todavía entreno como un atleta profesional. Todavía lo entiendo", ha señalado 'GSP'. "Incluso algunos de los muchachos a veces me dicen: 'Oye, ¿estás preparando un regreso?' Estoy como, 'No, tengo 40 años. He terminado'. Me gusta quedarme ahí y mantener la cabeza en el juego", ha sentenciado St-Pierre. Historia terminada como profesional, pero no para una pelea de exhibición.

[Más información - El Top Ten de los deportistas mejor pagados: Messi asalta una lista con LeBron James, Federer, Tom Brady, 'Canelo' Álvarez...]

Sigue los temas que te interesan