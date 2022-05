Thomas Paull, el luchador sordo que reclama una oportunidad a Dana White y Conor McGregor en UFC

¿Se imaginan a un luchador que elija las artes marciales mixtas (MMA) aun teniendo una discapacidad como es la sordera? Pues bien, Thomas Paull ha llegado para romper cualquier estereotipo. Con un récord de 11-3, es actualmente el doble campeón de Golden Ticket Fight Promotions 18.

El luchador inglés tiene un claro objetivo para su futuro: pasar a firmar con la Ultimate Fighting Championship (UFC). Para conseguir esto, Thomas Paull ya se ha encargado de mandar un mensaje a Dana White que mucho tiene que ver con Conor McGregor.

Este sería el primer paso que quiere dar el británico en la compañía estrella de las MMA. El inicio para ser un ejemplo para los que, como él, son sordos. Un modelo a seguir después de conseguir el cinturón de campeón del peso ligero de la Golden Ticket tras ganar a Perry Andre Goodwin en el primer asalto gracias a un salvaje KO.

En declaraciones para Fightjoe, Thomas Paull dejó muy claras sus intenciones en la UFC: "Estoy aquí. Dana White, estoy esperando tu llamada". "Me gustaría pelear con Conor McGregor, el segundo sería Paddy Pimblett, porque es del norte y yo del sur. Vamos Paddy, pelearía contigo", afirmó el luchador.

Pelear siendo sordo

A sus 27 años, creció con la incapacidad de poder escuchar. Pero esto no le impidió alcanzar el sueño de convertirse en luchador de artes marciales mixtas. El propio Thomas Paull reconoce que sí que su sordera le afecta a la hora de entrenar, pero afirma que no sucede lo mismo cuando está dentro de la jaula.

Precisamente, fue el ser sordo lo que le llevó hasta el mundo de la lucha. ¿Por qué? Por el acoso que sufrió siendo tan solo un niño por este problema. El inglés expresa cómo poco a poco fue metiéndose más de lleno en el 'mundillo' hasta convertirse en profesional.

"Cuando crecí me sentí atraído por la lucha porque me acosaban por mi oído. Eso hizo que me intrigara más por aprender más sobre pelear y por contraatacar, entonces me involucré y más nunca salí. Luego me hice profesional en las MMA y ha ido a más. Es una desventaja que no pueda oír en los entrenamientos, pero cuando estoy en el ring estoy totalmente concentrado. Definitivamente, puedo pelear", asegura.

Ser referente

El caso de Thomas Paull no es único. El luchador Askar Askarov también tiene problemas de audición. Ellos son solo dos más de los que quieren derribar barreras para aquellas personas sordas que sueñan con triunfar en el mundo del deporte. En especial, en lo que se refiere a las nuevas generaciones.

"Mientras hay buenos modelos sordos en el deporte, solo son conocidos en nuestra comunidad. Nunca se mezclan con la palestra del deporte. Tenemos mucho potencial en nuestra comunidad y espero ser esa persona que pueda mezclar ambos mundos. Si me dan la oportunidad, lo haré", sentencia el luchador británico.

Por el momento, Thomas Paull ha lanzado su mensaje. Un mensaje que debe haber llegado ya a oídos del mismísimo Dana White. Y es que el inglés se ha vuelto viral en los últimos días. A la espera de la respuesta del presidente de la UFC, de momento, el luchador sordo tiene a Conor McGregor y Paddy Pimblett, quien tuvo un encontronazo con el español Ilia Topuria en Londres, como sus retos personales.

