Tom Brady, el hombre récord de la NFL: ¿cuándo anunciará su retirada?

El nombre de Tom Brady es sinónimo de éxito. Todo lo que toca el quarterback de los Tampa Bay Buccaneers se convierte en oro. Ya sean sus proyectos fuera de los campos de la NFL o las camisetas de los equipos que se pone. Con los New England Patriots consiguió hasta seis anillos de campeón. Entonces hizo un movimiento inesperado y fichó por la franquicia de Florida. En su primera temporada, anillo al canto.

Con 44 años, cumplirá 45 el próximo 3 de agosto, no hay temporada que no se especule con la posible retirada del mejor jugador de fútbol americano de todos los tiempos. Siete anillos de la NFL lo confirman. En el momento de no renovación con los Patriots, los rumores aumentaron su volumen, pero, finalmente, sorprendió con su fichaje por los Buccaneers.

De ahí a animar a su fiel escudero Rob Gronkowski para que jugase con él en Tampa. 'Gronko' solo le hizo una pregunta: ¿si voy es para ganar el campeonato? Y Tom Brady no dudó: sí. Dicho y hecho. Primera temporada con los Buccaneers y primer anillo para el dúo que no pasa de moda en la liga de fútbol americano.

Rob Gronkowski y Tom Brady, tras ganar la Super Bowl con los Tampa Bay Buccaneers REUTERS

En la presente campaña, los Buccaneers continúan a ritmo de, como mínimo, llegar nuevamente a la Super Bowl. Ahora mismo no piensa en otra cosa que en su octavo anillo para seguir haciendo historia. Porque siempre existe el debate de quién es el mejor deportista de todos los tiempos y con cada año que pasa, parece más complicado que ser el 'GOAT' se le escape de las manos al californiano.

Suma y sigue

20 años han pasado desde su primer anillo. Fue en 2001 cuando consiguió hacerse con un sitio en el equipo titular de los New England Patriots. De ahí a ganar su primera Super Bowl. Desde sus inicios, la NFL también ha cambiado, no solo él. Y eso es algo que ha destacado recientemente.

"El juego de hace 20 años es muy distinto, en el sentido de que es más una competencia de habilidades que fútbol americano físico. Es como si en el boxeo entraran al ring y dijeran 'no puedes pegarle al rival porque lo puedes lastimar'. Mira, todos podemos protegerlos. Te estoy viendo. Tú me estás viendo. Hagámoslo", ha afirmado en Sports Illustrated.

Tom Brady, en un partido de los Tampa Bay Buccaneers en la temporada 2021/2022 Reuters

Una entrevista que ha concedido el marido de Gisele Bündchen después de haber sido elegido por la prestigiosa publicación como el Mejor Atleta del Año. Con la madurez como aliada, Tom Brady ha asegurado que ha recuperado su propia voz en los Tampa Bay Buccaneers. Y también que quiere seguir ganando, pero... ¿durante cuánto tiempo?

Retirada lejana

Hay grandes nombres dentro del mundo del deporte como Zinedine Zidane que tal vez se retiraron antes de tiempo. También hay ejemplos de lo contrario, atletas que alargaron sus carreras innecesariamente, pasando a ser solo sombras de sus mejores versiones. Pero Tom Brady no está en ninguno de los dos puntos. Y es que el '12' parece que está hecho de un molde diferente al del resto del planeta.

Brady sabe sacarse provecho. Mantiene una dieta saludable y a eso le añade jornadas intensivas de entrenamiento, tanto con los Buccaneers como en su casa. A ello suma otro tipo de trabajo: el mental. Y todo junto da como resultado un jugador prácticamente perfecto. Sin que la edad que marca su carné de identidad sea algo más que un simple número.

Tom Brady, en un partido de los Tampa Bay Buccanners en 2021 Reuters

"Diría que partes de mí tienen 55 años, otras 25. ¿Qué partes? Creo que tengo sabiduría mayor a mi edad. Creo que he tenido muchas experiencias de vida en estos 44 años. Cuando salgo al terreno de juego, me siento probablemente como si estuviera a la mitad de mis treintas, tengo que trabajar duro para sentirme bien. Es un derbi de demolición cada domingo. Me siento 25 cuando estoy en el vestidor, supongo que es parte de la razón por la que sigo jugando", ha señalado el quarterback.

De momento, Tom Brady no ve cerca el adiós y es que, como él mismo repite, "¡es otro día soleado!". Ha dicho que siente la alegría por jugar, que competir sigue considerándolo divertido y, además, que continúa "siendo bastante bueno en ello". "Me imagino no jugar, ver partidos el domingo y pensar 'Ellos apestan, yo podría hacerlo mejor', y saber en lo profundo de mi corazón que podría seguir haciéndolo. Si dejo de jugar, tengo que encontrar algo en que sea bastante bueno, pero no creo que encuentre algo más que me dé ese nivel de emoción", ha desvelado.

Es por esto por lo que tiene claro que anunciará su retirada cuando tanto él como los de alrededor reconozcan que ya no es el Tom Brady decisivo y ganador que ha roto todos los registros: "Sufrir una regresión sería algo difícil para mí que vea. Tan pronto como me vea con una regresión, será cuando me vaya. No quiero verme jugar mal. Solo es una persecución constante de no querer ser malo".

