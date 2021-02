Tom Brady, el hombre perfecto: guapo, rico y ¿el mejor deportista de todos los tiempos?

Todos queremos ser Tom Brady. A sus 43 años el quaterback volvió a reinar en la NFL para sumar su séptimo título tras una gran victoria ante los Kansas City Chiefs, los grandes favoritos y anteriores campeones, por 31-9. Los Buccaneers rentabilizaron así en menos de 12 meses el fichaje más sonado en la historia de la liga norteamericana.

Tom Brady decidió poner punto final a su etapa en los New England Patriots en 2020 tras dos décadas de amor en el que la franquicia logró 6 títulos y jugó 9 Super Bowl. El divorcio entre Belichick y la estrella acabó con Brady poniendo rumbo a Tampa Bay y fichando a su amigo y excompañero Rob Gronkowski para esta aventura.

La conexión entre Brady y Gronk reverdeció laureles con 2 touchdown ante los Chiefs. Un año antes Gronkowski estaba comentando la Super Bowl en la TV tras un retiro que solo duró una temporada. La llamada de Brady lo cambió todo. Los Pats liberaron a Gronk y este siguió la estela de Tom para terminar sumando su 4ª Super Bowl a su lado.

Una fortuna de 500 millones

Y es que el aura de Tom Brady va más allá de la cancha. El quaterback es una de las personas más influyentes de EEUU, tiene una gran fortuna y ha formado una familia perfecta junto a la modelo Gisele Bündchen. A pesar de esta vida de en sueño, la gasolina de Brady continúa siendo el fútbol americano a pesar de su edad y de sus más de 20 años de carrera en la NFL.

Rob Gronkowski y Tom Brady, tras ganar la Super Bowl con los Tampa Bay Buccaneers REUTERS

La fortuna de Brady asciende a más de 500 millones de dólares. Un imperio que ha montado junto a su esposa y en el que gestiona múltiples beneficios de sus empresas y propiedades inmobiliarias. No hay que olvidar que el quaterback ingresa más por derechos de imagen y campañas de publicidad que por su contrato de estrella de la NFL, que nunca ha sido de los más altos aunque con Tampa Bay se va hasta los 25 milones de euros en 2022.

Brady decidió durante su carrera cobrar menos de los Patriots para que estos pudieran tener siempre un equipo aspirante a la NFL. Tom sabía que la gloria no se consigue por unos millones más al año de contrato y sí por los anillos conseguidos.

Precisamente, esos éxitos han dado, finalmente, más ganancias al propio Brady que sus contratos deportivos. Su marca TB12 se ha beneficiado de las 10 Super Bowl que ha disputado el mariscal de campo y de su leyenda para ser un filón de ingresos con la venta de su merchandising.

Una familia idílica

Desde 2006 mantiene una relación con Gisele Bündchen. Brady, considerado uno de los hombres más guapos de Estados Unidos, tiene dos hijos con modelo brasileña. En febrero de 2009 y tras haber intentado llevar en secreto su amor, contrajeron matrimonio en Santa Mónica (California).

Brady tiene, además, un hijo de una relación anterior con Bridget Moynahan. La actriz se quedó embarazada justo antes de poner fin a su noviazgo de dos años con el jugador. Jack es el primogénito de Tom y ya tiene 13 años.

Giselle Bundchen y Tom Brady, dándose un beso después de ganar su séptimo anillo de la NFL EFE

Con su 7ª Super Bowl, Brady suma más títulos que cualquier equipo de la NFL. Que sería algo así como si Cristiano Ronaldo tuviera 14 Champions. Un hito solo al alcance del mejor jugador de fútbol americano de todos los tiempos.

El debate sobre si era el mejor de la Historia en su deporte no admite debate tras los últimos años de Tom Brady. Lo logrado en Tampa Bay no solo lo confirma, si no lo eleva a uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos.

El mejor de la Historia

Brady come en la mesa de Jordan, Phelps, Bolt, Cristiano Ronaldo, Messi, Nadal o Federer. ¿Pero es el mejor deportista de todos los tiempos? Puede ser, aunque la poca afición al fútbol americano fuera de las fronteras de los EEUU hace que se mire con extrañeza la pregunta.

Precisamente es también la dureza del fútbol americano la que hace que sea imposible que veamos de nuevo a un jugador jugar 10 Super Bowl y ganar 7 de ellas. Es impensable que alguien se mantenga tantos años en la élite en un deporte en el que prima el contacto físico y las graves lesiones están a la orden del día.

Tom Brady levanta el título de la Super Bowl REUTERS

De hecho, Brady ha ido cambiando su forma de juego evitando así los golpes de las defensas. En este final ganó el duelo a Patrick Mahomes, la gran estrella emergente de la NFL y que está llamado a ser también uno de los mejores de la historia.

Mahomes, a diferencia de Brady, corre y se faja con las defensas. Lo de Brady es otra cosa. Pone todo a servicio de un brazo envidiado y único que es capaz de poner el balón en cualquier parte del campo por muy grande sea la presión del momento.

Por dificultad y éxitos, Brady merece, si no ser el mejor deportista de la Historia, al menos entrar en el podio. El quaterback de los Buccaneers ya es más grande que el propio fútbol americano y su figura y leyenda está por encima de todo tras conseguir un 7º anillo que le hace superar en palmarés a todos y cada uno de los equipos de la NFL. Casi nada.

