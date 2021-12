Tom Brady habla de su retirada: "No quiero verme jugar mal"

Tom Brady, que ganó su séptima Super Bowl la pasada temporada, ha concedido una entrevista a Sports Illustrated con motivo de haber sido elegido como el Atleta del Año para la publicación. El quarterback de los Tampa Bay Buccaneers ha hablado sobre su retirada y también de las diferencias entre su actual equipo y los New England Patriots.

44 años y cuerda para rato

"Diría que partes de mí tienen 55 años, otras 25. ¿Qué partes? Creo que tengo sabiduría mayor a mi edad. Creo que he tenido muchas experiencias de vida en estos 44 años. Cuando salgo al terreno de juego, me siento probablemente como si estuviera a la mitad de mis treintas, tengo que trabajar duro para sentirme bien. Es un derbi de demolición cada domingo. Me siento 25 cuando estoy en el vestidor, supongo que es parte de la razón por la que sigo jugando".

Retirada

"No es que me despierte diario y diga '¡es otro día soleado!'. No, es vamos a trabajar y a seguir adelante. Todavía hay alegría, competir es divertido y sigo siendo bastante bueno en ello. Me imagino no jugar, ver partidos el domingo y pensar 'Ellos apestan, yo podría hacerlo mejor', y saber en lo profundo de mi corazón que podría seguir haciéndolo. Si dejo de jugar, tengo que encontrar algo en que sea bastante bueno, pero no creo que encuentre algo más que me dé ese nivel de emoción".

Patriots y Buccaneers

"Diferente conferencia, diferente división, diferente entrenador, diferente ofensiva, diferente terminología, diferentes jugadores, diferente ruta al estadio. Pero creo que nuestro equipo aquí, hay más voces y está bien. Hay distintas formas de ser exitoso".

Cambios en la NFL desde el 2000

"El juego de hace 20 años es muy distinto, en el sentido de que es más una competencia de habilidades que fútbol americano físico. Es como si en el boxeo entraran al ring y dijeran 'no puedes pegarle al rival porque lo puedes lastimar'. Mira, todos podemos protegerlos. Te estoy viendo. Tú me estás viendo. Hagámoslo".

Más libertad en los Buccaneers

"Estoy redescubriendo mi voz y estoy divirtiéndome con eso".

Momento de retirarse

"Sufrir una regresión sería algo difícil para mí que vea. Tan pronto como me vea con una regresión, será cuando me vaya. No quiero verme jugar mal. Solo es una persecución constante de no querer ser malo".

Ganar no da felicidad

"El mayor reto es el aspecto emocional. Cuando perdemos, es deprimente. Cuando ganamos, es un alivio. No es felicidad o alegría, es alivio, porque cuando ganas, a veces eso no es suficiente porque esperas la perfección y cuando no es así de perfecto, una parte de ti se siente mal por eso".

Quiere más títulos de la Super Bowl

"Es como hacer un golpe perfecto con un fierro 7 en el golf. Piensas: ¡¿Qué bien fue eso?! Y quieres hacerlo de nuevo. Constantemente sigues intentando replicarlo".

¿Qué le falta por ganar?

"Nunca he ganado un partido en un Ave María".

