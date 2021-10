Sandor Martín 'conquista' América ante Mikey García: histórica victoria para el boxeo español

Quería hacer historia, dar un salto al panorama internacional y firmar su nombre en los libros del boxeo español. Sandor Martín lo quería todo en su viaje a Estados Unidos pese a sus 28 años de edad. Natural de Barcelona y amante del boxeo desde pequeño, Martín logró lo que muchos veían imposible: su particular conquista de América ganando al norteamericano Mikey García. El campeón en cuatro divisiones diferentes no tuvo opción alguna y los jueces acabaron alzando al boxeador español.

El combate, desarrollado en California, no tenía ningún título en juego. Sin embargo, sí que se iba a poder medir tanto el potencial de Martín como sus aspiraciones reales a ser alguien en el peso welter del boxeo internacional. Mikey García, una referencia de la disciplina, sería quien midiera esas fuerzas. Pese a llevar sin pelear desde 2020, el estadounidense contaba con todas las apuestas a su favor. Una vez comenzó el combate, esa superioridad quedó simplemente en el nombre.

Sandor Martín comenzó fuerte, rápido en el cuadrilátero y saliendo de la mejor manera cuando Mickey García intentaba acorrarlarle. Hasta el final, cuando el estadounidense intentaba una remontada a la desesperada, el español dio la cara buscando el golpe definitivo. La superioridad vista durante los 10 asaltos se confirmó con la decisión final en la que los jueces dieron el triunfo a Sandor por 95-95, 97-93 y 97-93.

Así, el barcelonés logró su primer triunfo en su debut en Estados Unidos. Además, logró vencer a un boxeador campeón en cuatro divisiones diferentes como García. Y, por si fuera poco, lo tuvo que hacer cambiando de peso para poder cumplir su sueño de cosechar dicha victoria. De ahí que la emoción de un triunfo histórico, tanto para él como para el boxeo español, fuera de tal calibre.

Sandor, histórico

"Llevo desde los cinco años en el boxeo, siempre soñé con este momento. Y ahora que lo tenía delante no iba a desaprovechar la oportunidad. Dije que iba a ganar y he ganado. Eso es lo que hacen los campeones. He presentado mi carta al mundo", aseguró poco después de finalizar el combate.

"El me dio la oportunidad a mí, ¿por qué no se la iba dar yo a él? Creo que es de campeones pelear entre los mejores. Él es el mejor, le sigo respetando. Sigue siendo una leyenda y creo que va a ser un futuro Hall of Fame. Realmente, me gustaría volver a las 140 libras que es mi peso y donde me siento cómodo, pero no podía desaprovechar esta oportunidad", reconoció con deportividad.

Sandor, consciente de que había hecho historia, destacó la importancia para el boxeo español: "Dije que podía conseguir la mayor victoria para la historia de mi país y creo que lo he hecho. Nadie ha ganado a un campeón mundial en cuatro divisiones diferentes. Estoy muy contento por la oportunidad y espero más noches como esta".

