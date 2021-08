Marruecos declara la guerra al boxeo de España: 2 jueces, señalados por sus decisiones en los JJOO

"Le han quitado la medalla", clamaba el seleccionador español Rafa 'Balita' Lozano este martes sobre la derrota de Gabriel Escobar en cuartos de final, a solo un paso de las medallas en los JJOO de Tokio. Se repetía la historia tras lo ocurrido hace cuatro días cuando Enmanuel Reyes, otro de nuestros boxeadores, caía ante Julio La Cruz. Dos resultados controvertidos que señalan a los jueces, en especial a los marroquíes.

A nadie se le ha escapado durante estos Juegos Olímpicos la tendencia de los jueces marroquíes (Makfouni Abdellatif y Bachir Abbar) a dirigir sus veredictos hacia los rivales de los púgiles españoles. La polémica con los jueces abarca a todos, no solo a ellos dos, pero sus decisiones han mermando la paciencia del equipo nacional combate tras combate.

Los datos hablan por sí solos: no hubo ninguna pelea de los españoles en la que el voto de un juez marroquí saliera a favor en el cómputo global. De los 13 asaltos totales -de los combates de José Quiles, Enmanuel Reyes y Gabriel Escobar que votaron; Gazi Jalidov se 'libró-, solo tres cayeron del lado español. Las decisiones más 'cantosas' en contra ocurrieron en el primer asalto de Reyes Pla contra Levit, el segundo del hispano-cubano contra La Cruz (solo el marroquí votó en contra) y el último round de Escobar contra el kazajo Bibossinov.

Gabriel Escobar celebrando su combate en Tokio Reuters

"Los dos jueces marroquíes que hay nos han dado perdedores en todos los combates. Ya se lo advertí a la organización, con datos, pero ha dado igual. Es de sinvergüenzas", decía Lozano tras el combate de este martes. El seleccionador pidió antes que no hubiera un juez marroquí en la pelea de hoy de su pupilo, pero no se hizo caso a su petición.

No sé si habrán pagado su frustración con España... Gabriel Escobar, sobre los jueces marroquíes

Y el propio Gabi mostraba su desesperación: "No sé si habrán pagado su frustración con España (los marroquíes). No entiendo de política. Tengo que ver el combate, pero en el último asalto hice todo para ganar, morí en el ring". La pregunta hacia el púgil español iba por las recientes tensiones surgidas entre España y Marruecos desde el momento en el que el país norteafricano decidió abrir la frontera y permitir que más de 8.000 personas se colaran en Ceuta por el mar. Las posturas de los jueces marroquíes dan, como poco, para levantar sospechas.

Pero, más allá de la polémica con Abdellatif y Abbar, hay algo que va mal en el boxeo internacional. La imagen dada en los JJOO de Tokio, con peleas que se votaban al contrario de lo que todos veían en directo y un puñado de boxeadores protestando -no solo los españoles-, no deja en buen lugar a esta disciplina en el mayor escenario de todos.

EL ESPAÑOL ha querido profundizar en el tema y ha hablado con Sandor Martín, boxeador profesional y tres veces campeón de Europa, buscando respuestas. ¿Qué ha pasado en estos Juegos? ¿Qué hay mal en la AIBA, la Asociación Internacional? ¿Cómo se puede arreglar esto para el futuro?

No podemos convertir una competición olímpica en Eurovisión Sandor Martín, boxeador profesional (Tres veces campeón de Europa)

Lo analiza Sandor: "La puntuación en el boxeo es subjetiva, pero esta apreciación tiene que ser lo más objetiva posible. No puede estar basada en tintes políticos o intereses deportivos. No podemos convertir una competición olímpica en Eurovisión. Hay gente trabajando duro durante muchos años como para que vengan una serie de personajes a cargarse el sueño de toda una generación de deportistas. Y hablo en nombre del deporte en general", dice a este diario.

Sostiene que "no se puede dar una puntuación aleatoria, que en función de quien compita los jueces tengan una vara de medir u otra". "Tiene que ser igual y en base a eso los boxeadores podrán trazar su estrategia. Si tienes iniciativa te dicen que no has ganado porque te ha faltado precisión. Tienes precisión y te dicen que no has ganado porque te ha faltado volumen de golpeo. El boxeador debe saber en todo momento cómo va el combate y qué tiene que hacer para poder ganar y, al final, siempre se convierte en impredecible y nunca sabe cómo plantear el combate", añade.

Pone el foco en la AIBA (asociación que regula el boxeo internacional amateur) y en sus árbitros y jueces: "Venimos de una corruptela en Río 2016 donde se sancionó a la AIBA. Muchos jueces fueron destituidos de su cargo y se les prohibió participar en Tokio 2020, pero la misma AIBA dictaminó qué jueces arbitrarían y que árbitros estarían en estos JJOO. No quiero decir que haya corrupción, pero el nivel de los árbitros y jueces no es el correspondiente a una competición de estas características", analiza.

Para Sandor, el combate de Escobar era un 29-28 a favor del español, que "perdió el primer asalto claro, pero remontó en el segundo y tercer asalto". No puede creer que el árbitro no penalizara al kazajo con un punto: "Hizo dos volteos que han acabado con Escobar en el suelo, le ha pegado después de indicar el árbitro stop, ha intentado aprovechar cualquier mínima ocasión para perder tiempo... Eso es sancionable".

Sandor Martín, tras revalidar su título europeo Matteo Innocenti Matchroom Boxing

Por eso cree que hay que examinar a árbitros y jueces: "El boxeo es maravilloso y de base tiene problemas, pero estos no solo están la parte deportiva, están también en la de los árbitros, que parece un colectivo al que no se puede tocar. Hay que instruirles. Si la AIBA no es lo suficientemente competente para controlar a sus árbitros, hay que hacérselo mirar".

"Habría que repasar las actuaciones árbitrales, la de los jueces, y crear un gremio de arbitraje que realmente sea competente a nivel internacional. Arbitrar no es fácil, pero en unos JJOO tienen que estar los mejores", añade. "Si un árbitro no cumple unos requisitos que no pase de ronda. ¿Cómo puede ser que cuatro jueces den 30-27 a la esquina roja y otro dé 27-30 a la esquina azul? ¿Realmente es que ha visto un combate totalmente diferente a sus compañeros? Y a ese no se le sanciona y sigue arbitrando...".

Si permitimos estas cosas siempre vamos a ser el mono de feria del boxeo internacional y tenemos el nivel Sandor Martín, boxeador profesional (Tres veces campeón de Europa)

Sandor cree que el boxeo español necesita ponerse en pie de guerra: "Llevamos 21 años sin sacar una medalla en el deporte del boxeo y hemos conseguido la proeza de clasificar cuatro deportistas, pero no nos podemos conformar con eso. Hay que defender nuestros derechos a nivel internacional. Cuando se cometen este tipo de tropelías, los estamentos, ya sea el COE o la Federación de Boxeo, tienen que poner las protestas formales que sean necesarias. Si permitimos estas cosas siempre vamos a ser el mono de feria del boxeo internacional y tenemos el nivel, con entrenadores y boxeadores, para sacar medallas. No podemos dejar que nos pisoteen", concluye su charla con EL ESPAÑOL.

QUILES BROTONS (ESP) vs WALKER (IRL)

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Total JUECES QUILES WALKER QUILES WALKER QUILES WALKER QUILES WALKER ALG 9 10 10 9 9 10 28 29 MGL 9 10 9 10 9 10 27 30 MAR 9 10 10 9 9 10 28 29 SRI 9 10 10 9 9 10 28 29 GER 9 10 10 9 9 10 28 29 Puntos deducidos 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultado 0 5

ALG: Argelia (Mohamed BESMI) | MGL: Mongolia (Mandakhbayar OTGONBAYAR) | MAR: Marruecos (Makfouni ABDELLATIF) | SRI: Sri Lanka (Nelka Shiromala THAMPU) | GER: Alemania (Susann KOPKE)

QUIROGA (ARG) vs ESCOBAR (ESP)

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Total JUECES QUIROGA ESCOBAR QUIROGA ESCOBAR QUIROGA ESCOBAR QUIROGA ESCOBAR ROU 9 10 9 10 9 10 27 30 AUS 9 10 9 10 10 9 28 29 MGL 9 10 9 10 10 9 28 29 COL 9 10 9 10 9 10 27 30 ALG 9 10 9 10 9 10 27 30 Puntos deducidos Resultado 0 5

ROU: Rumanía (Ramona Manuela COBZAC) | AUS: Australia (Carl RUHEN) | MGL: Mongolia (Tsogtgerel TSERENKHAND) | COL: Colombia (Wulfren OLIVARES PEREZ) | ALG: Argelia (Sidali MOKRETARI)

REYES PLA (ESP) vs LEVIT (KAZ)

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Total JUECES REYES LEVIT REYES LEVIT REYES LEVIT REYES LEVIT AUS 10 9 10 9 INA 10 9 10 9 MAR 9 10 9 10 UKR 9 10 9 10 USA 10 9 10 9 Puntos deducidos Resultado

AUS: Australia (Maksim SULEJMANI) | INA: Indonesia ( Muhammad Arisa PUTRA POHAN) | MAR: Marruecos (Bachir ABBAR) | UKR: Ucrania (Pavlo VASYLYNCHUK) | USA: Estados Unidos (Andrew MUSTACCHIO)

JALIDOV (ESP) vs AOKUSO (AUS)

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Total JUECES JALIDOV AOKUSO JALIDOV AOKUSO JALIDOV AOKUSO JALIDOV AOKUSO UGA 10 9 9 10 10 9 29 28 USA 9 10 9 10 10 9 28 29 KAZ 9 10 9 10 9 10 27 30 INA 10 9 9 10 10 9 29 28 ALG 10 9 9 10 10 9 29 28 Puntos deducidos Resultado 3 2

UGA: Uganda (Wilfredo VAZQUEZ CALERO) | USA: Estados Unidos (Beau CAMPBELL) | KAZ: Kazajstán (Yermek SUIYENISH) | INA: Indonesia (Muhammad Arisa PUTRA POHAN) | ALG: Argelia (Sidali MOKRETARI)

KHATAEV (ROC) vs JALIDOV (ESP)

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Total JUECES KHATAEV JALIDOV KHATAEV JALIDOV KHATAEV JALIDOV KHATAEV JALIDOV AUS 10 9 10 9 20 18 UGA 10 9 10 9 20 18 USA 10 9 10 9 20 18 CHN 10 9 10 9 20 18 BUL 9 10 10 9 19 19 Puntos deducidos Resultado

AUS: Australia (Maksim SULEJMANI) | UGA: Uganda (Antonio Stephen ACIGA FULA) | USA: Estados Unidos (Andrew MUSTACCHIO) | CHN: China (Guo ZHANG) | BUL: Bulgaria (Mariya KAVAKLIEVA)

CRUZ (CUB) vs REYES PLA (ESP)

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Total JUECES CRUZ REYES CRUZ REYES CRUZ REYES CRUZ REYES BUL 10 9 9 10 10 9 29 28 ARG 10 9 9 10 10 9 29 28 MAR 10 9 10 9 10 9 30 27 KAZ 9 10 9 10 10 9 28 29 ALG 10 9 9 10 10 9 29 28 Puntos deducidos Resultado 4 1

BUL: Bulgaria (Mariya KAVAKLIEVA) | ARG: Argentina (Manuel VILARINO) | MAR: Marruecos (Bachir ABBAR) | KAZ: Kazajstán (Yermek SUIYENISH) | ALG: Argelia (Mohamed BESMI)

ASENOV (BUL) vs ESCOBAR (ESP)

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Total JUECES ASENOV ESCOBAR ASENOV ESCOBAR ASENOV ESCOBAR ASENOV ESCOBAR MAR 9 10 10 9 10 9 29 28 KOR 9 10 9 10 10 9 28 29 AUS 9 10 9 10 10 9 28 29 AZE 9 10 9 10 10 9 28 29 KAZ 10 9 9 10 9 10 28 29 Puntos deducidos Resultado 1 4

MAR: Marruecos (Bachir ABBAR) | KOR: Corea del Sur (Jung Sook CHO) | AUS: Australia (Maksim SULEJMANI) | AZE: Azerbaiyán (Anar BABANLI) | KAZ: Kazajstán (Yermek SUIYENISH)

ESCOBAR (ESP) vs BIBOSSINOV (KAZ)

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Total JUECES ESCOBAR BIBOSSINOV ESCOBAR BIBOSSINOV ESCOBAR BIBOSSINOV ESCOBAR BIBOSSINOV THA 9 10 10 9 10 9 29 28 AUS 10 9 10 9 10 9 30 27 RUS 9 10 10 9 9 10 28 29 MAR 9 10 10 9 9 10 28 29 UGA 9 10 9 10 10 9 28 29 Puntos deducidos Resultado 2 3

THA: Tailandia (Karn NAKLAM) | AUS: Australia (Carl RUHEN) | RUS: Rusia (Yaroslav RENEV) | MAR: Marruecos (Makfouni ABDELLATIF) | UGA: Uganda (Antonio Stephen ACIGA FULA)

