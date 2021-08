Indignación en el boxeo por la derrota de Escobar: "Es una p... mierda"

Al borde de la lágrima y con más rabia que nunca. Gabriel Escobar, representante español en el boxeo de los Juegos Olímpicos, dijo adiós en cuartos de final tras una injusta decisión arbitral. Escobar ganó dos de los tres asaltos, pero los jueces decidieron que el triunfo fuera para el kazajo Bibossinov. La impotencia no pudo ser mayor.

"No sé ni qué decir. Es una puta mierda, lo he dado todo. Estoy jodido". Fueron las primeras palabras de un Escobar que, segundos antes, había golpeado con un puñetazo una de las paredes de las instalaciones. El enfado era mayúsculo porque él, que nada más terminó el combate se dejó entrever una pequeña celebración, se daba por claro vencedor. Hubiese supuesto asegurar una medalla y pelear por el oro.

"Un saludo a mi familia, no puedo decir nada", espetó segundos después de la decisión de los jueces en los micrófonos de Tiempo de Juego (Cope). Con la garganta encogida e intentando aguantar al máximo las lágrimas, quiso acordarse de todos los aficionados que le han estado siguiendo. "Un saludo a la afición española, que sepan que lo he dado todo y he tirado con todo", recalcó ante el programa radiofónico.

🥊 @GEscobarPodium, tras caer en cuartos, en @tjcope



😠 "Esto es una mierda, yo lo he dado todo. Estoy jodido"



🗣️ "Hay que tener la cabeza alta y a tomar por saco"



🤔 "Yo no me he visto perdedor"#LosJuegosEnCOPE #Tokyo2020 pic.twitter.com/efNsWXH9Ct — Tiempo de Juego (@tjcope) August 3, 2021

Escobar evitó críticar de forma directa a los jueces, pero tuvo claro que la decisión no había sido de todo justa. "Esperemos que lo cambien en el boxeo", espetó sobre la evolución de lo disciplina y el papel de los jueces en cada triunfo. Hasta entonces, "esto es lo que hay". "Cabeza arriba" y a pensar en sus siguientes retos.

El español no tuvo duda de que él iba a ser el vencedor. "Me vi que tiré más", aseguró con claridad. "El primero me sorprendió con una mano, pero ya está. Con una mano no se gana un combate". Y es que, tanto en ritmo como en golpes, los dos últimos asaltos fueron para Escobar ante un Bibossinov que se limitó a defenderse. ""Creo que ha habido varias, me gustaría hablar con ese señor, si he perdido ya está, pero no puede tirar el trabajo", indicó en TVE.

"Se que ha estado igualado, pero he hecho más por pelear y querer ir", indicó el español. "El primero si se lo quieren dar a él, pues bueno, pero en el segundo y tercer no me he visto perdedor". Un enfado contenido que se suma a la polémica de Emmanuel Reyes, que también sufrió una polémica decisión de los jueces tras su duelo ante La Cruz. En ambos casos, España se quedó sin dos medallas.

Hoy Gabriel Escobar no ha perdido, le han dado perdedor. Felicidades @AIBA_Boxing por otro ciclo olímpico lleno de injusticias.



Pese a todo, nos vamos de Tokio con tres diplomas olímpicos. Felicidades @FEBOXEO1 #TeamESP @COE_es — Sandor Martin (@sandormartin) August 3, 2021

El malestar fue tal que hasta el Comité Olímpico Español, a la hora de compartir el resultado, mostró su incredulidad con la decisión final. "No lo podemos entender", escribieron en un mensaje que posteriormente borraron. Otros nombres del boxeo como Sandor Martín fue tajante: "Hoy Gabriel Escobar no ha perdido, le han dado perdedor. Felicidades a la Asociación Internacional de Boxeo otro ciclo olímpico lleno de injusticias".

También el 'Balita' Lozano, seleccionador, se mostró claramente indignado. "Es de sinvergüenzas. Esa medalla era de Gabriel y te vas a casa con un 3-2 y la cara partida", reconoció con notable enfado.

