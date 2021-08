UFC vs. Bellator: el desafío que lanzan a Dana White para el combate definitivo de las MMA

¿Se imaginan a una estrella de la UFC dentro de la jaula ante un luchador de Bellator? Las artes marciales mixtas (MMA) van mucho más allá de la empresa que dirige Dana White y aunque los peleadores más famosos forman parte de su compañía, su rival va ganando cada vez más adeptos.

Porque sí, las MMA son mucho más que la UFC. Pero los Conor McGregor, Francis Ngannou, Dustin Poirier, Charles Oliveira o también el español Ilia Topuria tienen una legión de seguidores incomparable. Todos ellos luchan en la empresa que preside Dana White, quien es muy celoso de las carreras de sus luchadores.

El todopoderoso Dana White siempre ha rechazado las posibilidades de que los luchadores de la UFC se enfrenten a rivales fuera de la empresa. Aunque recordado es el combate que protagonizaron el ya mencionado 'The Notorius' y el excampeón del mundo de boxeo Floyd Mayweather.

Dana White, presidente de la UFC Reuters

Ese recelo a abrir nuevas vías de negocio también va para la misma disciplina de las MMA. Bellator lleva intentando ya desde hace tiempo conseguir una pelea entre uno de sus luchadores y otro de la UFC. Y así lo ha vuelto a poner de relieve Scott Coker, máximo mandatario de Bellator.

En declaraciones para los medios de comunicación, Scott Coker ha hablado de esta posibilidad. "Sí, quiero decir que me encantaría ver a -AJ McKee, campeón mundial de peso pluma de Bellator- pelear contra otras personas también, como vosotros también querríais, pero no va a suceder porque no es el modelo de negocios de UFC", ha afirmado.

"Pero me dices que este chico no puede entrar y pelear con nadie en este momento. Todo el mundo sabe que puede hacerlo. Entonces, si quieren hacerlo, lo haremos en un segundo", ha continuado el presidente de Bellator, en palabras que recoge la web BJpeen.com.

Otro desafío

Recientemente, fue AJ McKee, actual campeón del peso pluma de Bellator, el que lanzó un reto a Max Holloway. "Yo diría que Max Holloway. Siempre fue mi pelea soñada, una superpelea, cuando era niño. Le he visto destrozar a la gente. Pero al final del día, soy el mejor de 145 libras en el mundo. No me importa quién sea. Me presentaré y lo demostraré siempre", afirmó el luchador estadounidense.

Si pasará finalmente o no solo Dana White lo sabe. Él es el que tiene que dar el visto bueno para este cara a cara entre la UFC y Bellator. Los de la UFC son los que más tienen que perder, ya que de salir derrotados caería su hasta ahora incuestionable prestigio dentro del mundo de las artes marciales mixtas.

