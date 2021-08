La protesta más viral de Tokio 2020 en boxeo: da un cabezazo, es descalificado y no se va del ring

El boxeador francés Mourad Aliev es uno de los protagonistas del día en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El púgil de peso superpesado (+91 kg) reaccionó con furia después de que los jueces lo descalificaran por propinar un cabezazo a su rival, el británico Frazer Clarke. El galo había ganado las puntuaciones del primer asalto de este combate de cuartos de final por 3-2 y, en caso de lograr la victoria, hubiera asegurado al menos una medalla de bronce.

Al final de la pelea, el residente en Lille se sentó al borde del ring en protesta. "Es injusto, todos vieron que gané" , dijo en ese momento. La decisión del árbitro en todo caso provocó el enorme enfado de Aliev. Andy Mustacchio decidió, cuando quedaban cuatro segundos para el final. El árbitro determinó que Aliev había usado intencionalmente su cabeza para chocar con el oponente. El francés protestaba permaneciendo en el lugar y también hablando con los jueces. Clarke sufrió cortes y tenía sangre en su rostro.

Después de más de 30 minutos, los oficiales de boxeo salieron y hablaron con Aliev y el equipo francés. Aliev dejó la plataforma y todos entraron al Kokugikan Arena, pero unos 15 minutos después, regresó a la arena y reanudó su protesta en el mismo lugar. También rechazó los intentos de Clarke de calmarlo: "Sentí que había un par de cabezazos entrando allí. Si fue intencional o no, no me corresponde a mí decirlo... Le dije que se calmara, que no estaba pensando con la cabeza, si no con el corazón. Sé que es difícil, pero lo mejor es volver al vestuario".

Recordó a una imagen que se vivió durante los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. La protesta más famosa del boxeo olímpico contra la decisión de un juez ocurrió cuando el peso gallo surcoreano Byun Jung-il se negó a abandonar el ring después de ser penalizado con dos puntos por usar su cabeza ilegalmente. El asiático permaneció en el ring durante más de una hora, y los organizadores finalmente apagaron las luces.

Aliev se sentó en su lugar durante unos 45 minutos. En este tiempo hubo un descanso de las competencias de boxeo hasta la sesión de la tarde. La pelea entre Aliev y Clarke fue la última de la sesión matinal del domingo, antes de un parón de tres horas hasta los combates vespertinos, por lo que la protesta no retrasó ninguna pelea.

