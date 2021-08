Óscar Husillos, destrozado tras los 400 metros lisos: la dureza de los JJOO le hizo terminar vomitando

El atleta español Óscar Husillos no ha tenido la actuación esperada en su prueba de los 400 metros lisos. El actual campeón de Europa de la especialidad llegaba con muy buenas sensaciones a la cita de Tokio, con la esperanza de avanzar como mínimo hasta las semifinales y de poder correr en sus mejores marcas.

Entre sus objetivos estaba también intentar batir el récord de España que está en posesión de su compañero y amigo Bruno Hortelano. Sin embargo, su puesta en escena ha estado muy lejos de lo esperado y ha terminado costándole un disgusto muy importante al español.

La carrera comenzó muy bien para Óscar, que estaba metido en el grupo de cabeza antes de la recta final. Las sensaciones hasta ese momento, una vez se había cubierto la primera curva y los primeros 200 metros, es que Husillos podía estar peleando por un crono cercano a los 45 segundos, lo cual le hubiera dado opciones de avanzar a la siguiente fase.

Óscar Husillos durante los JJOO de Tokio 2020 Europa Press

Sin embargo, ese momento llegó el desastre. Se pudo ver en las propias imágenes de la carrera que Husillo fue perdiendo fuerza y se fue quedando rezagado, lejos de los primeros puestos, yéndose cada vez más hacia atrás y alejándose de un resultado con el que soñar por algo grande.

Los rivales fueron ganándole terreno mientras Óscar cerraba los ojos fruto de la desesperación y de la frustración por verse lejos de lo que había soñado. Lo cierto es que la carrera se le terminó haciendo larga y entró sin fuerzas, roto física y anímicamente. Y Husillos no entendía qué había sucedido porque llegaba en un gran momento de forma.

Incluso había tenido un calentamiento antes de la prueba cuidado al milímetro, bebiendo mucho para evitar pagar la deshidratación que tanto están temiendo todos los deportistas fruto del calor de Tokio. Y quizás puede ser eso lo que haya terminado pasándole factura, que su cuerpo no se haya adaptado bien a esa ingesta de tanto líquido.

La 'pájara' de Husillos

Tras la prueba, Óscar Husillos pasó por los micrófonos de Eurosport para transmitir sus impresiones y dar explicaciones de lo sucedido y llegó el desastre. Empezó a encontrarse mal, a sentirse indispuesto y revuelto y tener arcadas que le impedían hablar. En ese momento, la tos que estaba padeciendo le llevó a pedir incluso un cubo y a apartarse de la zona de entrevista para intentar recuperarse del mal momento que estaba sufriendo.

"Los entrenamientos han sido buenos. Podía rondar mis mejores marcas, podían rondar el récord de España. No quiero poner una excusa. No había visto ni los tiempos, sé que estaban en 44 bajos y en 45 altos. En ese tiempo podía estar".

Esto es dejarlo todo sobre la pista, grande @oscarhusillos



Acabó exhausto tras su 400 m. y, durante la entrevista con @Eurosport_ES, tuvo que parar por las náuseas



Ojalá en @Paris2024 haya mejor suerte pic.twitter.com/NUOOzn8vLy — Jose Nieto (@JoseNieto95) August 1, 2021

Fue en ese momento cuando Óscar empezó a sentirse mal y cuando arrancaron las arcadas, las ganas de vomitar y todo el malestar. Tan grande fue el momento que padeció, que no le encontraba la explicación a este bajón que estaba sufriendo: "Me río porque no entiendo el tema de la pájara ahora con esta marca, no me encuentro cansado. Quizás pueda ser exceso de líquido, el calor ha sido bastante duro, pero no lo voy a poner como excusa. No sé lo que me ha pasado".

Las expectativas eran otras, estaba rindiendo muy bien durante toda la temporada. Venía con una mentalidad muy buena y ganadora. Era la cita más importante de mi carrera y no lo entiendo nada. Califico mi actuación como mala por no decir muy mala. No encuentro palabras".

[Más información: Carolina Robles es recalificada para la final de los 3000 obstáculos tras sufrir una caída]

Sigue los temas que te interesan