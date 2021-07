El récord de los 100 metros de Bolt, en peligro por unas zapatillas: "Ridículo, yo bajaría de 9.5"

Jamaica sigue siendo el país del viento. Son los primeros Juegos Olímpicos tras la era Usain Bolt y en la búsqueda de su heredero se ha postulado una mujer que es su compatriota, Elaine Thompson. Suyo es desde este sábado el segundo mejor registro de todos los tiempos en los 100 metros femeninos: 10.61. El nuevo récord olímpico, eso sí, viene acompañado de un debate tecnológico.

La razón está en las zapatillas. Las de ella eran las Nike MaxFly, que a algunos les sonará a chino, pero son unas creadas expresamente para velocistas que cuentan con unas placas de carbono que te propulsan hacia delante. Es decir, si sabes usarlas se les puede sacar un gran partido. Todas las grandes marcas de atletismo tienen su calzado dedicado para los velocistas. Es el boom de las zapatillas con placas de carbono.

Elaine se quedó en Tokio a 12 centésimas del récord mundial de los 100 metros, una marca, de 10.49, que pertenece a Florence Griffith Joyner desde hace 33 años y se mantiene como una de las más antiguas del deporte. Esta temporada ya se acercó con las mismas zapatillas la veterana Shelly-Ann Fraser-Pryce (10.63), segunda en la final celebrada este sábado. Las marcas se acercan hacia los récords eternos.

Elaine Thompson, tras ganar los 100 metros en Tokio Reuters

Hablando de registros y velocidad, a todo el mundo se le viene a la cabeza un nombre: Usain Bolt. El mejor velocista de todos los tiempos, que en Río 2016 se despidió de los Juegos Olímpicos, mantiene desde 2009 el récord mundial (9.58) y desde 2012 el olímpico (9.63) en los 100 metros. Nadie le ha batido, pero muchos lo intentan cada año. ¿Serán las zapatillas capaces de acechar sus récords?

La final, este domingo

Este domingo se celebra la final de los 100 metros, en la categoría de hombres. Será a las 14:50 horas de España cuando ocho velocistas se pongan en sus marcas y lucharán por suceder a Bolt con el oro. Será el primer test para ver si el calzado de nueva generación pueden hacer peligrar los tiempos del 'relámpago' jamaicano.

Trayvon Bromell, en Tokio 2020 Reuters

Trayvon Bromell, que dejó dudas en las eliminatorias, ha corrido este año en 9.77 con el modelo de zapatillas más avanzado de la marca New Balance. Solo Christian Coleman, sancionado en Tokio por dopaje, hizo un tiempo (9.76) más rápido que el suyo tras la retirada de Usain Bolt. El jamaicano colocó como favorito al oro a Bromell, que ahora tiene que confirmar las expectativas.

Sería una locura saber que los récords se baten por un modelo de clavos determinado Usain Bolt

Bolt está al tanto del debate de las zapatillas y no parecen gustarle esta nueva tecnología. "Cuando lo vi no me lo podía creer, se están ajustando las zapatillas de clavos a unos niveles que dan ventajas a los atletas para correr más rápido", decía a Reuters poco antes del arranque de los Juegos de Tokio. "Esto es extraño e injusto para muchos atletas, que en su momento intentaron modificar los clavos en el pasado y les dijeron que no. Y ahora lo están haciendo, es ridículo", añadía.

Si alguno se lo pregunta, él mismo respondió a la pregunta de qué marca haría él con estas zapatillas: "Por debajo de 9.5 seguro. Sería una locura saber que los récords se baten por un modelo de clavos determinado". ¿Significa eso que ve peligrar sus tiempos de cara a los próximos años si se sigue avanzando con el calzado?

La polémica está servida, como lo estuvo con las zapatillas de asfalto, también con placa de fibra de carbono, que fueron prohibidas en pista por World Athletics. Ese modelo llevó a Kipchoge a batir el récord mundial de maraton y a bajar de las dos horas en Viena.

De 10.08 a 9.84

El tiempo de Elaine Thompson con sus MaxFly reaviva el debate, aunque ya se había encendido a una semana del inicio de los Juegos. El 'culpable' fue el suizo Álex Wilson, que si bien era hasta entonces un corredor de 10.08, de pronto bajó a 9.84. Hizo un tiempo de récord de Europa, pero su marca no fue homologada por no tener sensor de salida nula. Su secreto, como él mismo señaló, eran sus Puma.

"Mi arma secreta, mis zapatillas. Hice un entrenamiento de 30 metros que normalmente corría en 2.80 e hice 2.60", dijo. ¿Le hizo 'volar' la nueva tecnología del calzado? Wilson, por cierto, no se encuentra entre los candidatos a la medalla en Tokio puesto que fue suspendido días antes de la cita por un positivo por trembolona que data de marzo.

Es el turno de la prueba por antonomasia de los Juegos Olímpicos. Este domingo se celebra la prueba de los 100 metros. Será sin el rey de las tres últimas ediciones, Usain Bolt, quien seguro estará pendiente de ver si unas simples zapatillas pueden poner en riesgo su corona.

