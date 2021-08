El atleta que se retira en Tokio: "Lo de la marihuana fue a propósito, el deporte me hace mal"

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no dejan de sorprender. Del nuevo rey de la piscina, Caeleb Dressel, a los problemas de salud mental que está sufriendo la gran Simone Biles, quien se ha quedado fuera del all-around (final individual) y de las dos primeras finales por aparatos.

Muchos nombres propios, muchas historias... Algunas que sacan una sonrisa como la protagonizada por la selección de Fiyi de rugby 7 y otras más polémicas como la del chileno Arley Méndez. El atleta no ha cuajado una buena actuación en los JJOO y después de esto ha anunciado su retirada.

"Esto es una mierda. Tomé la decisión de retirarme del levantamiento de pesas, del deporte. Voy a dedicarme a otras cosas. Yo me iba a retirar hace tiempo, pero sabes lo que pasa: tengo familia y tengo que alimentarla. Este es mi trabajo. Me gusta competir, pero estoy sufriendo mucho. El deporte me está haciendo mal", ha asegurado.

Arley Méndez, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Reuters

"No pude cumplir con lo que esperaba, cumplir con el país. Quedé descalificado. No di puntaje, quedé último. No estoy conforme. Quería hacer algo bueno para despedirme de esto", ha continuado visiblemente emocionado. "Sí me gusta competir, pero estoy sufriendo mucho. Ya no avanzo más. El deporte me está haciendo mal y tengo que tomar otro rumbo. Yo venía positivo, a hacer lo mejor, pero no se dio", ha afirmado.

Positivo por marihuana

Antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Arley Méndez fue sancionado después de haber dado positivo en un control antidopaje por marihuana. Ahora, el atleta chileno ha asegurado que todo lo hizo por un problema mayor que tuvo de salud mental: "Una semana en Cali estaba decepcionado y cogí la marihuana. Que atleta hace eso 48 horas antes de que le toque medirse".

Arley Méndez, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Reuters

"Yo lo hice adrede para irme al carajo. Pero es algo me duele: esto es mi vida", ha agregado. "Empecé el 2017 muy bien. El 2018 empezaron los problemas. Después seguí, y me jodí la pierna derecha con una fractura por estrés. Tengo hernias en la espalda. Estoy hecho mierda. Ya no estoy para esto", ha sentenciado Méndez.

[Más información - Los JJOO de Tokio 2020 y la marihuana: el positivo en EEUU que reabre el debate sobre su legalización o no]

Sigue los temas que te interesan