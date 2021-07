¿Cuántas medallas ganará España en los JJOO?: el análisis de las opciones dice que más de 15

España vivió este sábado su mejor día hasta la fecha en los Juegos de Tokio 2020. Nuestra delegación sumó su primer oro, gracias a Fátima Gálvez y Alberto Fernández en tiro olímpico, y otro bronce por la victoria de Pablo Carreño ante Novak Djokovic.

Hasta ahora, además de las dos mencionadas, también se han conseguido dos platas, la de la jovencísima Adriana Cerezo en taekwondo y la de la veterana Maialen Chourraut en slalom, y otro bronce, el de David Valero en mountain bike. Ya son cinco las medallas que se han colgado los deportistas españoles y queda por delante toda una semana. La pregunta se hace sola: ¿hasta qué número de metales se llegará?

EL ESPAÑOL analiza las opciones que tiene España de seguir colgándose medallas en los Juegos Olímpicos. Por delante quedan varias disciplinas en las que los nuestros son favoritos, otras (sobre todo de equipo) en las que están bien posicionados y, por supuesto, se mantiene la ilusión para contar con alguna sorpresa más en la cita. La predicción del CSD se sitúa en torno a las 15 medallas.

Previsión del CSD

Hay que dividir entre las opciones más seguras, que no quiere decir que vaya a haber medalla sí o sí, y las posibles sorpresas. Dos grupos con los que fácilmente se puede soñar con superar los 15 metales, barrera que marca la decepción. En Río 2016 fueron un total de 17.

Opciones 'seguras'

España pone toda su ilusión en disciplinas que todavía no han empezado, como son el kárate o el piragüismo. Entre ellos se pueden sumar cinco medallas más, alguna de oro casi seguro. La vela tiene buena pinta en varias categorías y entre los equipos hay varios que caminan con paso firme hacia las medallas.

DEPORTE ASPIRANTES CATEGORÍA Atletismo Orlando Ortega 110m vallas Baloncesto ESPAÑA Masculina Balonmano ESPAÑA Masculina Fútbol ESPAÑA Masculina Kárate Damián Quintero Sandra Sánchez Kata (Masc.) Kata (Fem.) Piragüismo Craviotto, Cooper Walz, Arévalo y Germade Saúl Craviotto / Carlos Arévalo F. Cubelos y I. Peña K4 500 metros K1 200 metros K2 1.000 metros Vela D. Botín y I. López Joan Cardona T. Echegoyen y P. Barceló 49er FINN 49er FX Waterpolo ESPAÑA Masculina

En total, a España le quedan 13 opciones firmes de medalla. Las más claras son las de Damián Quintero y Sandra Sánchez, los mejores en lo suyo a nivel mundial, en el debut del kárate en los Juegos. En piragüismo hay mucha confianza en el equipo, con Saúl Craviotto como abanderado del equipo de K4, que consiguió la plata en el Mundial de 2019. En el K1 repite Saúl, doble medallista olímpico aquí, pero Arévalo le superó en los últimos test. En K2 está la pareja de Cubelos y Peña, plata en el último Mundial.

Saúl Craviotto, durante uno de sus entrenamientos

La vela, como se apuntaba antes, pinta bien. Joan Cardona se mantiene segundo en el Finn, pero a seis segundos del líder. Diego Botín e Iñaki Peña son terceros en el 49er empatados con los segundos y a cuatro segundos de los líderes. Por último, Tamara Echegoyen y Paula Barceló son cuartas y con opciones a la medalla, aunque a ocho segundos de las líderes.

En atletismo es Orlando Ortega quien encabeza la delegación. Es uno de los favoritos en los 110 metros vallas y todo lo que no sea medalla sería una decepción para él.

Respecto a los equipos, el de fútbol que dirige Luis de La Fuente ya está en semifinales tras ganar a Costa de Marfil y buscará asegurar medalla contra la anfitriona. El masculino de waterpolo está intratable y luego están los chicos de baloncesto y balonmano, cuyas opciones pueden depender de si evitan a favoritos como EEUU, en caso de los de Scariolo, y Dinamarca y Suecia, en el de los de Ribera.

Opciones 'sorpresas'

Que el número de medallas de España se acerquen a la veintena o no dependerá del número de medallas que se sumen en categorías en las que no somos tan favoritos, no se contaba con estar en el lugar en el que se está o hay todavía un camino complicado hasta las medallas

DEPORTE ASPIRANTES CATEGORÍA Atletismo Ana Peleteiro Mohamed Katir Equipo de marcha Triple salto 5.000 metros Marcha Baloncesto ESPAÑA Femenina Balonmano ESPAÑA Femenina Boxeo Gabriel Escobar -52kg. Ciclismo en pista A. Torres y S. Mora Madison Gimnasia art. Ray Zapata Suelo (Masc.) Hockey Hierba ESPAÑA Femenina Piragüismo Teresa Portela Aguas tranquilas Vela T. Pacheco y F. Trittel Nacra 17 Waterpolo ESPAÑA Femenina

En el atletismo hay tres pruebas en las que, para nada, hay que descartar a los españoles. Ana Peleteiro compite este domingo en la final de triple salto y lo hace llegando como 2ª en la calificación, pero con otras rivales más favoritas. Katir, la promesa del atletismo español, competirá en 5.000 y nadie se atreve a descartarle a nada viendo su tendencia. La marcha, la prueba de atletismo en la que atesora más medallas España en los Juegos (4), quiere dar otro golpe.

Gabriel Escobar, en los Juegos Olímpicos REUTERS

En otras disciplinas hay nombres individuales que sueñan en grande. En gimnasia está Ray Zapata, que disputa este domingo la final masculina de suelo en gimnasia artística y viene de una clasificación impoluta. En boxeo, Gabriel Escobar está a una victoria en su pelea del martes de asegurar medalla en -52kg y vengar a sus compañeros de selección. En ciclismo en pista están Alberto Torres y Sebastián Mora en madison, donde vienen de ser campeones de Europa. Por último, en aguas tranquilas estará la eterna Teresa Portela. en sus sextos Juegos, que luchará por colgarse su primera medalla olímpica a los 39 años.

Siguiendo con los equipos, la selección femenina de baloncesto no ha estado tan fuerte como la masculina, pero una medalla suya no sería una sorpresa, ni mucho menos. Más complicado lo tienen las chicas de balonmano, cuyo pinchazo inesperado ante Hungría le dificulta todo. Completan el cupo el equipo femenino de hockey hierba y el de waterpolo. Para acabar, en vela, en Nacra 17, Tara Pacheco y Florian Trittel han subido al quinto puesto y no se descartan para nada.

Sigue los temas que te interesan