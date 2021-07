Gazi Jalidov pierde por KO y España se queda sin la primera de las posibles medallas en boxeo

España se queda sin opción a medalla después de celebrarse los cuartos de final de -81 kg en el combate entre Gazi Jalidov e Imam Khataev. El boxeador ruso con pasaporte español se marcha de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la cabeza alta y con un diploma olímpico con sabor agridulce, ya que de haberse llevado la victoria, se hubiera colgado la presea de bronce al cuello. [Así vivimos la jornada en directo de los JJOO de Tokio 2020]

El de Daguestán era una de las grandes opciones de medalla para el boxeo español, pero desde el primer asalto fue a remolque. Conectó buenos golpes, pero fue cuando Khataev le llegó al tabique nasal en ese round inicial cuando pareció que toda posibilidad de medalla se esfumaba.

Hasta en dos ocasiones se tuvo que parar el primer round para que Jalidov fuese atendido para que le cortasen la hemorragia. Mandó Khataev en el cuadrilátero, ocupando más espacio y yendo al ataque. En juego estaba el asegurarse metal en Tokio 2020 y el ruso no quería dejar pasar esta ocasión.

Gazi Jalidov, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Reuters

Jalidov también intentó conectar sus golpes, pero no acabó de acertar en la diana. Para los jueces esto no pasó desapercibido y de los cinco, tan solo uno vio al español como vencedor del primer round. En el segundo asalto, el guion no varió demasiado y esta vez hubo unanimidad de los jueces a favor de Khataev.

Un KO hubiese salvado a Gazi Jalidov ante Imam Khataev, pero el noqueado fue el español nacido en Rusia, pero asentado en La Rioja desde que era un niño junto a su familia. Un potente derechazo de Khataev dejó a Jalidov besando la lona y poniendo fin al sueño olímpico de Gazi... por ahora.

Fiel a su estilo

Gazi Jalidov salió al ring para hacer su boxeo. No fue infiel a su estilo e intentó seguir ese boxeo atrevido que le había llevado hasta los cuartos de final. Pero enfrente se encontró a un Imam Khataev. El ruso venía de vencer al actual número 1 de la categoría del semipesado, el kazajo Bekzad Nurdauletov.

Gazi Jalidov e Imam Khataev, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Reuters

Sin medalla en el semipesado, España todavía continúa teniendo opciones de metal en la jornada de este viernes. Alrededor de las 12:54 horas es el turno de Emmanuel Reyes Pla, quien se enfrenta en la ronda de cuartos del peso pesado ante el cubano Julio La Cruz, recordado por ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en la categoría del semipesado.

