Quién es Enmanuel Reyes Pla: el 'profeta' del boxeo español que busca asaltar las medallas en Tokio

Enmanuel Reyes Pla (La Habana, Cuba, 1992) se enfrenta este viernes (12:54 horas) al cubano Julio César La Cruz. Lo hace en cuartos de final en -91kg y de lograr la victoria se asegurará su primera medalla olímpica en sus primeros Juegos Olímpicos, los de Tokio 2020, puesto que en boxeo se reparten bronces para el 3º y el 4º.

Enmanuel, nacido en Cuba, se impuso por KO en el segundo asalto al kazajo Vasili Levit, actual subcampeón olímpico y medalla de bronce en los mundiales de 2017 y 2019, para alcanzar los cuartos de final en la categoría de -91 kilogramos de Tokio 2020.

El púgil español, nacido en La Habana y apodado 'el profeta', ya había vencido al kazajo en el BOXAM, competición de boxeo Olímpico organizada por la Federación Española de Boxeo (FeBoxeo), y este martes demostró su superioridad ante uno de los grandes nombres de la categoría.

Reyes Pla durante su combate ante el kazajo Levit Reuters

Y eso que un cabezazo en los primeros instantes provocó un corte a Enmanuel Reyes que reaccionó y, en la esquina, entre el primer y segundo asalto, recobró la energía definitiva para hacerse con la victoria por KO. Este viernes se mide al cubano Julio César La Cruz, actual campeón olímpico y uno de los grandes aspirantes al oro. Pero Enmanuel no le teme a nada.

El nombre de Enmanuel se ha hecho conocido en nuestro país durante la primera semana de los Juegos. Su actuación contra Levit y su euforia calaron entre los aficionados españoles. "Aquí venimos a arrancar cabezas", dijo Reyes Pla tras ganar en su debut, una muestra de la valentía y la confianza de este boxeador que busca la medalla olímpica que le consagre.

Cómo es Enmanuel

Enmanuel nació en Cuba, como su rival de este viernes, pero allí no tuvo las oportunidades que merecía sobre el ring. En 2016 decidió venirse a España, no sin antes pasar un calvario para llegar hasta nuestro país, donde residía parte de su familia. Lo siguiente que hizo fue probar con el equipo nacional de España de boxeo.

Rafa Lozano, seleccionador nacional, le definía hace unos días en EL ESPAÑOL. De él decía que es, por encima de todas las cosas, "humilde". Y sobre su rol en el ring esto es lo que contó: Ya venía con un bagaje importante. Él sabe que es un buen boxeador, pero en su país no le dieron la oportunidad. En su momento, su padre me dijo que iba a venir a España y me preguntó si tenía sitio. Le metimos en el equipo de prueba 10-15 días. Lo que vimos era buena. Yo sé apreciar lo bueno, más aún en este sentido, que el boxeo lo controlo bastante bien".

