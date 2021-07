Se tambalea el 'Canelo' Álvarez - Caleb Plant para la unificación del supermediano

Todavía no era oficial, pero el esperado combate de boxeo entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Caleb Plant ya tenía fecha prevista para su celebración. Se había asegurado que la pelea tendría lugar el próximo 18 de septiembre, pero según las últimas informaciones, todo esto se podría venir abajo.

Tal y como ha publicado ESPN, se ha producido un desacuerdo en los términos contractuales. La pelea por la unificación del peso supermediano reportaría unas ganancias de 40 millones de dólares para el mexicano y de 10 'kilos' para su rival. Unas cifras que marcarían un récord de ganancias para ambos boxeadores.

Fue el pasado fin de semana cuando todo saltó por los aires. Las negociaciones se encuentran ahora en un punto muerto, aunque no se descarta que llegue el acuerdo en próximas fechas. Ambos púgiles quieren pelear por la unificación en Las Vegas. Si esto no sucediese, Canelo ya busca alternativas.

Saúl 'Canelo' Álvarez con sus tres cinturones de campeón del supermedio Reuters

Si hay una tradición que suele ir ligada a la carrera de 'Canelo' Álvarez es la de pelear en fechas próximas al 5 de mayo, como así sucedió en su victoria ante Billy Joe Saunders este mismo año, y también hacerlo en torno al Día de la Independencia de México.

El periodista Mike Coppinger ha podido hablar con Caleb Plant y este ha dejado declaraciones tan llamativas como "su ladrido (por Canelo) es más fuerte que su mordida". Pero el boxeador estadounidense también ha hablado sobre las diferencias para cerrar la pelea.

Dispuesto a pelear

"A Canelo se le ofreció la bolsa garantizada más alta de su carrera: estaba listo para ganar 40 millones más los derechos de televisión mexicana y su patrocinio Hennessy. No hay problema, luchemos. Se lo dimos. Después querían una ventaja de los ingresos de taquilla y pago por evento; no hay problema", ha asegurado.

"Estoy más que dispuesto, capaz y listo para luchar contra Canelo Álvarez en cualquier fecha. Esos son los hechos reales y si alguien tiene algo que decir de manera diferente, tenemos el papeleo para probarlo", ha sentenciado un Caleb Plant que quiere que el combate siga adelante.

Todos quieren a Canelo

David Benavidez ha asegurado, por su parte, que Caleb Plant no es rival para el mexicano: "Siento que Caleb Plant no representa una amenaza para Canelo porque los únicos que representan una amenaza para Canelo son los que tienen poder de golpe. Plant no es eso. No tiene ese poder de golpe. Si puede boxearlo toda la noche y pelea la pelea perfecta, tiene una oportunidad. Pero creo que Canelo le gana. No creo que le suponga un problema a Canelo".

"Todos quieren a Canelo porque todos quieren el día de pago. Pero no estoy aquí por el dinero. Obviamente es una gran parte del deporte, pero al final del día quiero ganar experiencia y el respeto de la afición. Yo también quiero pasar a la historia. Si tengo que seguir el mismo camino que hizo Canelo y luchar contra todos los demás nombres y luego pasar al mejor, eso es lo que haré. Esta pelea definitivamente va a suceder. No sé cuando. Pero definitivamente va a suceder", ha sentenciado en el BoxHard Podcast.

