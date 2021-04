'Canelo' Álvarez, líder fuera del ring: revela la millonada que se embolsa con sus negocios

Saúl Álvarez, más conocido por 'Canelo' Álvarez, es uno de los boxeadores más grandes de la historia y uno de los más importantes en la actualidad. Su fama se extiende por todo el mundo y su nombre se convierte en actualidad haga lo que haga. Es un auténtico reclamo para las masas que lo adoran y lo siguen allá donde va.

Esta fama y este éxito que nacieron de unos guantes de boxeo y de unas habilidades innatas han ido creciendo en paralelo a su brillante carrera hasta ser capaz de dar el paso definitivo para construir su propio legado más allá del deporte. Y todo viniendo desde abajo, sin tener estudios, pero sí mucho hambre por crecer, por aprender y por trabajar lo más duro posible.

Si hay una característica que define al púgil en su vida, tanto dentro como fuera del ring, es su ambición. Haga lo que haga lo hace al máximo para obtener también lo máximo. Por ello, no solo se ha convertido en una referencia sobre el cuadrilátero, sino que ya marca tendencia con sus exitosos negocios.

Ahora, 'Canelo' ha querido contarle a todos sus fans cómo vive especialmente el mundo de sus negocios cómo está creando su propia fortuna, algo que le apasiona, a través de una entrevista concedida a Graham Besinger que no tiene desperdicio. Un origen humilde no le ha impedido llegar hasta lo más alto, también con los números.

Las reflexiones de 'Canelo'

"No estudié y vengo de muy abajo, pero me gusta aprender. Siempre he querido que el boxeo sea un gusto, no hacerlo por dinero. Quiero ser millonario en los negocios". Así de contundente se presenta Saúl Álvarez, conocido mundialmente como 'Canelo', un amante de "los bienes de raíces" que asegura que "de todo lo que he invertido, cada tres meses tengo entre 4 y 5 millones de dólares".

Sin duda, el éxito de 'Canelo' Álvarez fuera del mundo del boxeo es considerable ya que se embolsa al mes de más de un millón y medio de dólares, cantidad que no le hace detenerse, ya que quiere ganar cada vez más para poder seguir creciendo, teniendo más proyectos y planteándose cada vez retos más grandes.

Ahora, el boxeador mexicano ha puesto su punto de mira en su país y en los combustibles en lo que él mismo denomina como su "reto más grande". Quiere poner un centenar de gasolineras por todo el territorio de México que llevarán el nombre de 'Canelo Energy' y pasar así a ser una marca mundialmente conocida, generadora de empleo y de riqueza.

Sin embargo, no solo está centrado en sus negocios y en su cuenta corriente sino que también sigue muy pendiente de su carrera profesional y pugilística, así como de otros deportes. Se declara gran amante del golf y fan de Tiger Woods, de quien aprende a través de de ver sus vídeos. 'Canelo' asegura que de no haberse dedicado al boxeo le hubiera encantado ser golfista a piloto de Fórmula 1. Y sobre todo, triunfar en lo que hubiera hecho, sea lo que sea.

