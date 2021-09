Llega a Madrid la gran fiesta del freestyle: "En las batallas hay mucha tensión y adrenalina"

Son artistas. Son deportistas. Los freestylers forman parte de una cultura que no deja de ganar adeptos y en la que se ven reflejadas las nuevas generaciones. Esta semana, del 9 al 11 de septiembre, se celebrará en Madrid una de las citas más esperadas: la FMS Internacional 2021. Tras un año de parón por la pandemia vuelve el evento que reúne a los mejores de cinco países de habla hispana, cada uno con su propia liga profesional.

EL ESPAÑOL, además de entrevistar al asturiano Gazir, participó este martes en una rueda de prensa desde el hotel en el que se alojan los 'gallos' los días previos a la FMS Internacional. MNAK (España), Mecha (Argentina), Rapder (México), Nitro (Chile) y Jaze (Perú) subieron a la palestra para responder a las preguntas de los medios de comunicación.

Como si de futbolistas de élite se tratara. La realidad es esa. Son los freestylers los que cada vez atraen mayor atención del público y ya empiezan a trascender más allá de los más jóvenes. La FMS es el claro reflejo de la profesionalización de esta disciplina y cómo la organización de un evento así tiene poco que envidiar a las grandes citas de deportes tradicionales.

Pregunta: Para MNAK y Mecha. Sois dos de los debutantes en la FMS Internacional y lo hacéis en vuestro primer año en vuestras respectivas ligas nacionales. ¿Cómo ha sido la adaptación al formato y cómo llegáis a la cita?

Mecha: Estoy un momento piola. Tuve un año de adaptación bastante fuerte. Volver a competir con público después de tanto tiempo será una sensación rezarpada. Lo que sí, vengo de un proceso de inactividad bastante largo y tengo esa incertidumbre, entre que no estoy compitiendo casi nada y tengo que competir con público, de ver cómo me reacciona el cuerpo. Se me hace una gran ventaja tener un día de clasificación antes. Con la primera batalla del filtro, ponele que la pierdo, volveré a reacostumbrarme y recuperaré mi nivel óptimo.

MNAK: Yo este verano sí que he tenido bastante rodaje con la liga de USN y ha generado mucha confianza en mí. Vengo a por todas. Al final, creo que la confianza en uno es lo que más tira para adelante en cosas como esta, que luego depende de cómo te encuentres en el momento, y si tienes una automotivación suficiente creo que se puede reventar.

Pregunta: Quería que me explicarais los cinco las diferencias, que doy por hecho que las hay, entre el mood en el que intentáis estar el día de un evento como la FMS Internacional y el momento de ir a grabar un tema al estudio.

MNAK: Yo me siento mucho más cómodo grabando temas. De hecho, es lo que más me gusta de mi vida. Empecé antes a hacer música que a hacer freestyle. El mood de este año en FMS, sinceramente, a mí me ha beneficiado al estar en un plató. Creo que los nervios los genera la propia imagen que tú piensas que vas a dar a la gente. Por más que quieras, cuando hay público te sugestionas. El mood de nervios que se tiene en una batalla no se tiene grabando un tema.

Mecha: Yo literalmente estuve el mes pasado entero metido en el estudio desde las siete de la mañana hasta las ocho de la tarde. Me di cuenta de que en el estudio soy como acá, ahora, en este momento (en la rueda de prensa); tendría que estar serio y respondo con palabras estúpidas -risas-. En el estudio hago básicamente lo mismo: si pinta cambiar la letra, pinta y si pinta hacer un flow, lo intento y si no sale, no sale. En cambio, en la compe sí que soy un 'traijarsito', un robot que tiene para todos.

Jaze: Soy una persona que detesta la soledad, pero el único momento en el que disfruto de estar solo es cuando compongo. Tengo un estudio en mi casa, que no es gran cosa, pero ahí va. Es un momento de no pensar nada también y de tratar de escribir simplemente como salgan las cosas. No soy teórico cuando compongo. Me dejo llevar.

Y eso es un parecido. Cuando yo rapeo -en batallas- me intento meter en mi propio mundo e, incluso, a veces me olvido de que es una batalla. A ver, la idea también es atacar con todo lo que tienes y esa es la diferencia también de todo.

Rapder: Es la energía que vives. Obviamente, en el estudio te puedes dar el lujo de equivocarte, de mezclar o intentar con ritmos nuevos. Ahora mismo, con mi grupo 'Ovejas negras' estoy tratando de hacer un poquito de R&B o lo-fi, salirme un poco del rap, hip-hop... Me llena un poco más y más con mi compañera Lady K, que es totalmente musical y sabe cantar, que uno luego no canta una mierda -risas-. Creo que es eso: la facilidad que tienes para ir variando tus habilidades musicales.

Nitro: En un estudio o en hacer música, en general, hay muchas más emociones. Mucho más tiempo, mucha más reflexión, intentar dejar un mensaje o contar una historia. En la batalla son sensaciones muy distintas. Hay mucha tensión, más en estas batallas en las que estás representando a tu país y tienes un peso sobre la espalda. Hay mucha tensión y adrenalina, emociones diferentes. En la música podemos darnos tiempo de tomar un consejo y expresar sentimientos.

Pregunta: Los cinco sabéis lo que es ganar alguna gran competición a lo largo de vuestra carrera. ¿Podéis describir lo que se siente al salir campeón? Y quería saber si os habéis imaginado o habéis soñado estos días con vosotros levantando el trofeo del sábado.

MNAK: Yo no lo sé tío, pero yo voy a por todas. Es que si te excedes de confianza eres un soberbio prepotente y si te falta es que te estás fallando a ti mismo... Yo voy a por todas y que salga lo que Dios quiera.

Mecha: Las sensaciones están piolas. Es como raro, te sentís piola. Dato curioso. No es que soñé que ganara, pero de la ansiedad que tengo soñé que fumaba -risas-. Nunca fumé en mi vida y el otro día soñé que estaba en el patio de mi casa y me bajaba un paquete entero de cigarrillos. Era muy gráfico el sueño, yo fumando en mi patio a escondidas.

Jaze: Pasa que a mí me gusta mucho rapear y sé que si gano es porque soy el que más rapeó de la noche. Me refiero a que fui el que rapeó más tiempo. Ojalá que llegue a la final, así rapeo más que los demás y disfruto más tiempo de estar ahí rapeando. Me encantaría, obviamente, ganar. Hay gente que, de hecho, piensa que no me gusta ganar, pero cuando pierdo siempre me voy algo de bajón. No me gusta perder.

Pero sí que últimamente las cosas que he ganado no las he disfrutado tanto como antes. Me gusta el reconocimiento de la gente y más de lo que rapean ahí, pero no tanto el premio en sí. Me ilusiona hacer un buen papel, rapear bien y que la gente se quede con cómo rapee más que con cómo batallé.

Rapder: El freestyle depende mucho del día, de cómo salgas. Pero creo que pasa que cuando ganas, obviamente te emocionas y te ilusionas, pero el siguiente sentimiento es la presión. Ganas el torneo de 'las botellas de agua' y a la semana tienes el de 'los carteles' y todo el mundo quiere que lo ganes porque ganaste el otro. Es un traguito amargo de 'qué feliz estoy, pero la semana que viene tengo que darlo todo para la gente'. Hay mucha presión.

Nitro: Comparto la opinión de Rapder. Se siente mucha presión después de que uno sale campeón. En el ambiente y, a lo mejor, una presión que uno mismo se pone. Es algo pesado para competir. Obviamente, es genial poder llegar a lo alto en esto que es lo que nos gusta. Es lo que busco. En lo personal, este finde voy con muchas ganas, creo mucho en mí, consciente de que todo puede pasar, pero tengo mucha hambre de ganar.

