Gazir, un 'rookie' a por la FMS: "Desde los 17 años compagino dos vidas: universitario y freestyler"

Durante tres días (9, 10 y 11 de septiembre) Madrid será el centro del mundo del freestyle -o batallas de gallos-, una disciplina que cada vez está más a la orden del día y cuyo crecimiento, en este punto, parece imparable. No es casualidad que el Palacio Vistalegre vaya a reunir a casi 10.000 personas para presenciar la FMS Internacional. Entre los participantes estará Gazir (Oviedo, 15 de diciembre de 2001).

Gabriel Sánchez, nombre real de Gazir, tiene 19 años y está a punto de competir en su tercer evento internacional. Lo hace en su primera FMS, la liga del freestyle en la que quedó segundo en su división en España. Fue el Rookie del Año de esta competición que llega a cuatro países más: Argentina, México, Chile y Perú. Todos ellos tendrán cinco participantes en la Internacional.

A Gazir se le tiene como uno de los grandes exponentes del freestyle español pese a solo llevar dos años en la escena. En 2019 dio la campanada ganando la Red Bull Regional de Alicante (superando a Errecé, BTA y Zasko) y desde entonces no ha dejado de crecer. Peleó hasta la última jornada de la FMS España contra Bnet, quien acaba de retirarse y no estará en la Internacional, y ahora va a por todas en la fecha más esperada del calendario para los millones de seguidores de esta disciplina.

EL ESPAÑOL habla con Gazir, quien confiesa estar "muy motivado y con ganas" a tan poco tiempo de la FMS Internacional. Es sincero sobre la final que perdió contra Bnet y siente que ha ido a mejor desde entonces. En la charla se abordan también temas como el futuro del freestyle o la importancia de los personajes en este deporte/arte en el que se respira magia por todos los costados.

Pregunta: A solo unos días de la FMS Internacional, ¿a qué nivel sientes que llegas?

Respuesta: Creo que llego en muy buen momento porque vengo rodado de la gira que tuvimos en verano con la USN, en la que me gustó mi nivel y además me sirvió mucho para ganar experiencia. Y, además de nivel de freestyle puramente, a nivel personal creo que también llegó en buen momento. Entonces yo creo que estoy en un buen momento en general para afrontar un evento así.

Ha sido tu primer año en FMS, pero todos tenemos la sensación de que te has adaptado muy bien.

Antes de ascender ya me gustaba el formato porque cuando empecé a competir ya existía la FMS. Entonces, ya en todas las batallas me encontraba un easy mode o una temática, ya estaba acostumbrado previamente al formato y una vez ascendí me venía muy bien para competir. Estuve muy cómodo y me imponía un poco más lo que te podía decir el público que el formato en sí, pero en cuanto me conseguí adaptar a eso, el resto ya fue muy bien.

Lo último de tí en FMS fue la Final Nacional contra Bnet. ¿Cómo la valoras? ¿La disfrutaste?

Bueno, exactamente la final contra Bnet no fue la que más disfruté porque, así como te digo que ahora llego en buen momento personal y competitivo a la Internacional, a esa llegué en buen momento competitivo por el nivel que venía trayendo en las otras jornadas, pero sí que es verdad que mi momento personal y de cómo me encontraba yo en el contexto de la batalla me hacía estar más mal a gusto que como estoy ahora. Estaba más incómodo.

Sí que es verdad que luego disfruto la batalla porque al fin y al cabo es una final de FMS, es mi primer año. Pero aunque tampoco lo hiciese mal, no la disfruté todo lo que debería y no dí todo el nivel que podría haber dado.

En la final contra Bnet se me pintó como el malo de la peli y no estaba cómodo

¿Te refieres a que no la disfrutaste por la presión?

Se juntaron varios factores y uno de ellos era la presión. Soy yo el que más presión me meto a mí mismo, pero en general sí que tenía bastante presión. Jornada a jornada, cuando me empezaron a ir las cosas bien, el público y yo solo nos conformábamos con que lo hiciera muy bien.

Pero se mezcló eso con la actitud que notaba en el ambiente, en la escena en general, que se me pintaba un poco como el malo de la peli o el antagonista de esa historia que se había creado desde la primera jornada a la final entre nosotros dos y al fin y al cabo es un papel que no es bonito que te toque si no lo has elegido tú. No estaba cómodo con el papel que se me asignó.

Imagino que todos llegáis a la FMS Internacional con algún rival al que os gustaría mediros. ¿Cuáles son los tuyos?

Pues la verdad que tengo ganas de bastante rivales. Si que es verdad que los que más te llaman la atención, sea por evitarlos o por enfrentarte a ellos, suelen ser los que mejor año han tenido. Y yo, por ejemplo, aunque ya me haya enfrentado a él, con Mecha, me gusta mucho como lo hace, me gusta su temporada y enfrentarme a él en, por ejemplo, una final creo que estaría muy bien. También con alguien muy distinto, como Jaze, porque creo que es un poco el perfil de Bnet, pero que, como te he dicho, llego yo en un momento distinto para afrontar una batalla contra alguien tan contario a mí.

Ya pasasteis de los escenarios al plató por la pandemia y ahora llega el cambio a la inversa.

A mí no me cambia mucho la forma de afrontar las batallas, pero sí que es verdad que me cambia un poco en cuanto a motivación al ver el Vistalegre casi lleno. Lo ves así y te motiva mucho. Tendrá una adrenalina que te hace centrarte mucho más que en un plató cerrado que era una sensación un poco más extraña.

Ahí percibías cada grito de cada uno. Igual a cierta persona que tiene tendencia de celebrar mucho las rimas le gusta más X freestyler. Eso se nota un montón. Era normal porque era un plató cerrado. Cambia sobre todo eso, es un sitio que te motiva un poco más y lo va a hacer más épico.

No hay una verdad absoluta en el freestyle

A se le suele asociar con la 'rama', por llamarlo así, del freestyle como deporte. Es un debate que se ha vuelto cansino, ¿no?

Antes de la final de FMS España era como que parecían tan obvias las posiciones de Bnet y la mía, tan contrarias entre ellas, y encima que era una final así, pues se hizo muchísimo ese debate sin habernos pronunciado hacia un lado ninguno de los dos. O al menos yo. Ese debate se quemó mucho antes de la final.

Yo creo que el freestyle no es un deporte porque tiene esa parte subjetiva artística que no puedes evaluar siempre bien o correctamente. No hay una verdad absoluta en el freestyle.

¿Y por qué crees que se te pone la etiqueta de 'deportista'?

Yo creo que mi parte más 'deportista' es la competitividad. Que sí que quiero estar muy centrado el día del evento, haber descansado bien, salir con la máxima energía posible y y esforzarme por ello porque el nivel actual es tan alto que es necesario.

El entrenamiento será importante entonces...

Luego a la hora de entrenar, cada uno tiene su manera de estar cómodo o de sentirse mejor antes de un evento. Al menos a mí, y lo que en general he oído a otros freestylers, es que lo que más te ayuda a entrenar es estar seguro de ti mismo, haberte probado un poco antes de salir a a competir y ver que estás en buena forma.

Cada uno tiene su manera de verse mejor. A mí, por ejemplo, sí que me gusta rapear los días antes por verme rodado. Hay otra gente que igual está más tranquila desconectando y con verse ellos tranquilos o escuchando música están mejor... Cada uno tiene un poco como su forma de verse bien para luego salir a competir.

¿Cuando no tienes un evento cerca sueles entrenar igual?

Cuando termino un evento desconecto las semanas siguientes antes de tener otro, si no lo hiciera sí que estaría bastante agobiado. Como esto lo compagino con mi carrera pues no tengo una rutina de todos los días entrenar a estas horas y estas cosas.

Pero bueno, si se hace alguna competición a mí me gusta rapear los días antes e intento buscar las maneras que me den más estímulos, que me entretengan más, porque sino me aburriría entrenando y dejaría de hacerlo. Intento quedar con otra gente para rapear o usar estímulos más originales para divertirme con ellos, porque si no sí que es verdad que me agobiaría y llegaría algo más quemado.

A veces se nos olvida la vida de los freestylers lejos de los micrófonos, que trabajen o vayan a la universidad, como en tu caso. Al final es que solo han pasado dos años desde que das el salto en la escena...

No ha pasado nada de tiempo, pero sí que es verdad que de los 17 años que tenía entonces a los 19 que tengo ahora ha sido una etapa con bastantes cambios. Justo después de hacerme conocido hice la EBAU, empecé la universidad meses después y tuve que mudarme con unos amigos porque mis padres viven en un pueblo y la universidad está en la ciudad. Tuve bastantes cambios tanto por el lado de estudios y de mi vida cotidiana, como por el lado de las competiciones porque antes también iba batallas, pero más de parque y como un hobby, totalmente.

De repente, empecé a compaginar mi nueva vida de independizado, estudiar en la universidad y en la ciudad, con mi otra nueva vida, que era viajar a eventos fuera de Asturias. Si que es verdad que ha cambiado bastante mi día a día, pero yo en sí no soy tan distinto.

Me sigue sorprendiendo mucho que un chaval se ponga nervioso hablando conmigo

Cuando te empiezan a conocer desde tan joven y tan repentinamente hay que tener mucha cabeza...

Sí, hay que llevarlo con calma. Por suerte siempre ha estado bien rodeado de la gente que ya conocía antes de hacerme conocido y todavía sigue siendo mi grupo. Eso me ha ayudado siempre a mantener los pies en el suelo y llevarlo tranquilo y bueno.

A mí me sigue sorprendiendo mucho, aunque obviamente te vas acostumbrando a que te reconozcan, que un chaval se ponga nervioso hablando conmigo o algo así. Cuando te llega tan de golpe te sorprende un montón y te cambia la vida.

El freestyle es una disciplina que mueve a mucha gente, pero a la que todavía le falta madurez

En el freestyle todavía hay muchos casos contrarios, ¿no? Gente joven que aparece de pronto y desaparece igual de rápido.

El freestyle es una disciplina que mueve a mucha gente, pero a la que todavía le falta madurez. Hay gente que se da a conocer mucho, luego coincide que no tienen tantos eventos por el motivo que sea o que les va mal en un evento y ya les toca un bajón. Al fin y al cabo, son muy montañas rusas las trayectorias en el freestyle y un poco más difícil que subir es mantenerse. Eso sí que ya conlleva tomárselo más en serio, ser más profesional y está un poco más centrado.

Me llama la atención cómo los freestylers váis creándoos un personaje. Es parte de ese aura mágica de esta disciplina. ¿Cómo definirías al tuyo?

El personaje se va definiendo en torno a lo que haces y en torno a lo que percibe la gente de ti, más que decir 'yo soy esto'. A mí, de primeras, a lo que se me asocia un poco es con el ingenio, la promesa o el formato FMS en el que me ha ido bien. Ha sido un poco por mi trayectoria: salí bastante joven y era la promesa, luego me fue bien en FMS y lo del ingenio porque es un poco en lo que he centrado mi freestyle.

Es muy bonito lo de los personajes en el freestyle porque las narrativas dan mucho juego a la hora de batallar, pero tiene la parte negativa de que puede llevar a encasillarte. La gente tiene a MNAK, por ejemplo, como alguien con mucho flow. Igual algún día MNAK hace alguna batalla en la que tiene mejor ingenio que rapeo, pero como la gente espera de su personaje que rapee y ese día se centra en otra cosa si que se descuadra un poco.

Es encontrar el punto medio en el que tu personaje, que ya te digo que el mío sería como la promesa y el ingenio, encaje con lo que eres de verdad, pero además vaya evolucionando. Yo por ejemplo tiendo por edad todavía y por haber sido el rookie este año, pero ha habido ciertos freestylers a los que se les veía consagrados ya, con un par de años en el panorama y la gente los seguía viendo como promesas por su personaje.

En el freestyle hay que estar cómodo contigo mismo antes que con el público

Es muy curioso lo de los personajes y me surge otra pregunta que es si puede quitaros libertad con el micrófono a la hora de rapear.

Más que que quitarte la libertad de hacerlo es que cuando lo haces no se te valora como se debería al salirte de tu personaje. Pero también puede hacerlo a favor como, por ejemplo, el día que Dtoke se tiró un doble tiempo y la gente se lo esperaba tan poco y encajaba tan poco en su personaje que se volvieron todos locos. Depende de la situación y el contexto, pero sí que es verdad que tienes que intentar primero estar cómodo contigo mismo antes que con el público.

Los personajes, las competiciones, los estadios llenos... El freestyle sigue creciendo, es obvio, pero ¿cómo lo notáis vosotros desde dentro?

Desde dentro se nota un montón lo que está creciendo el freestyle. El ir a estadios multitudinarios ya se estaba normalizando antes de la pandemia y en la pandemia hemos podido seguir compitiendo con un circuito de eventos también. Es una muestra clara de que ya se está asentando el movimiento y sí se va notando. Además con los personajes y esa magia del freestyle le da una narrativa bastante peliculera. La gente lo ve como una serie y eso es muy atractivo para el espectador.

¿Cómo te imaginas la escena del freestyle dentro de cinco años?

Yo creo que el circuito en sí habrá evolucionado un puntito más. Así como hace cinco años, más o menos, empezaba la FMS, en otros cinco habrá otra competición a nivel internacional que dará un giro de tuerca. También lo veo masificándose en otros idiomas. Por ejemplo, ahora se van a empezar a hacer batallas en Brasil bajo el foco de la producción de eventos de aquí.

Y, sobre todo, lo veo llegando a nuevos portales de emisión: televisión, plataformas de películas y series o algo así. Yo lo veo llegando a emitirse a un nivel mucho más viral. No sé si en cinco años, pero lo veo así. Como ahora que igual no eres fan del baloncesto, pero sabes quién es LeBron James.

¿Y a tí dónde te gustaría verte? Tanto en la FMS Internacional de este fin de semana como dentro de cinco años.

A mí en la internacional me gustaría que mi papel reflejase un poco la evolución que he tenido yo desde el final de la FMS. Creo que desde entonces he mejorado mucho y ahora esa evolución me puede dar una solidez que refleje que voy a por todas en la Internacional.

Y a mí en cinco años pues me gustaría verme habiendo cumplido muchos de los objetivos que tengo en las condiciones de hoy en día y muy asentado, la verdad. También teniendo tiempo para empezar otros proyectos siempre relacionados con el freestyle, pero igual no tan competitivos. Y seguir compitiendo. Yo creo que en cinco años voy a seguir teniendo motivación y mientras la siga teniendo voy a seguir con ganas de mejorar y ganar cosas.

