Koeman quiere renovar con el Barça: "Ojalá en cuatro o cinco años siga"

La nueva etapa del FC Barcelona ha comenzado con Ronald Koeman al mando y el técnico culé se ha puesto en manos de los principales medios catalanes para confesar sus sensaciones tras lo sucedido en el mercado de fichajes. Con SPORT, Mundo Deportivo y L'Esportiu, el neerlandés asegura que se ve renovando por más temporadas, ratifica su gran relación con Joan Laporta a pesar de haber intentado su salida y lo que siente tras la salida de Leo Messi.

Precisamente, en el último medio es donde ha sido más específico con lo sucedido con el argentino. "Quedé muy jodido con la marcha de Messi. Esta es la palabra. Supongo que como le ocurrió a cualquier culé. Lógicamente yo he seguido muy de cerca el tema del 'Fair Play' y las negociaciones, pero como admirador de un jugador como él, siempre tuve la esperanza de que acabara su carrera aquí. Ha sido un desenlace malo en todos los sentidos", concretó el técnico.

En este adelanto de las palabras de Koeman en Mundo Deportivo, se confiesa sobre su relación con Laporta. "Ha habido dos momentos complicados, el del final de la temporada pasada y el de la semana pasada. Una vez más el presidente lo hizo bien anoche y ha dejado las cosas muy claras. A mí me ha gustado porque siempre tienes que dejar las cosas claras como son y nada más. Seguir adelante. Tenemos una relación buena, hablamos de cosas y al final todos, el presidente, yo, tú, todo el mundo, queremos que el Barça triunfe", destaca el neerlandés.

La dirección deportiva ya espera ofrecer una renovación al técnico con determinados objetivos y condicionantes. Koeman se muestra dispuesto a renovar en SPORT. "Sí, claro, estoy abierto a la renovación. Me hace mucha ilusión seguir como entrenador del Barça durante muchos años, a pesar de los momentos complicados que hay en el club hoy en día, pero creo que gracias a nuestras decisiones, entrenador y staff técnico, el Barça tiene jugadores jóvenes con un futuro inmediato enorme y ojalá dentro de tres, cuatro o cinco años yo pueda seguir siendo su entrenador", explica Ronald.

Los condicionantes

Uno de ellos es que le de protagonismo a jugadores que no lo han tenido durante su etapa como entrenador culé. En Mundo Deportivo le preguntan directamente por Umtiti y Riqui Puig: "Yo doy oportunidades a jugadores buscando lo mejor para el club y buscando ganar un partido. No quiero hablar de Umtiti y de Riqui sino que hablo en general, el entrenador busca siempre el equipo más fuerte y cada uno tiene sus oportunidades y puede demostrar al entrenador en los entrenamientos que se merece más oportunidades. Si no es así, es decisión del técnico porque hay competencia. Uno en el centro del campo, porque hay muchos jugadores, y el otro en la posición de central, un tiempo después de su lesión. Es trabajar y trabajar, y Umtiti intenta sacar el máximo en los entrenamientos. Y en las últimas dos semanas, con la pretemporada que hemos hecho, físicamente está mejor que el año pasado. Y si está bien físicamente, Umtiti es muy buen central. Y Riqui tiene que mejorar cosas que hemos hablado durante la pretemporada".

